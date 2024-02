Mit dieser Aktie können Anleger in den kommenden zwei Jahren insgesamt 15 Prozent Dividendenrendite kassieren, so zumindest die Versprechungen des Managements. Zeit für ein Investment? Die Deutsche Bank entwickelt sich mehr und mehr zur echten Hochdividendenperle im DAX. Während die Anteilscheine des Geldhauses zumindest bei der Ausschüttung in den vergangenen Jahren hinter europäischen Konkurrenten wie einer Nordea oder HSBC zurückbleiben, sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...