Vancouver (British Columbia), 23. Februar 2024 / IRW-Press / - EnWave Corporation (TSX-V: ENW | FWB: E4U) ("EnWave" oder das "Unternehmen") hat heute die vorläufigen konsolidierten Finanzergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal zum 31. Dezember 2023 bekannt gegeben.

Alle Werte sind in 1.000 CAD ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben.

- Gemeldete Lizenzgebühreneinnahmen in Höhe von 480 $ - eine Steigerung von 67 $ gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Lizenzgebühren stiegen aufgrund der gestiegenen Verkäufe von Partnerprodukten und der Produktion, was durch einen Rückgang der Exklusivitätsgebühren für das Quartal wettgemacht wurde.

- Die Vertriebs- und Verwaltungskosten (einschließlich Forschung und Entwicklung (F&E)) gingen im ersten Quartal 2024 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 303 $ zurück, wobei der Rückgang in erster Linie auf eine Verringerung der Provisionen für externe Vertriebsmitarbeiter sowie auf konzertierte Anstrengungen zur Aufrechterhaltung der diskretionären Ausgaben zurückzuführen ist.

- Gemeldeter Umsatz in Höhe von 1.262 $ im ersten Quartal 2023 - eine Steigerung von 1.523 $ gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Rückgang war in erster Linie auf weniger Maschinenverkäufe und Maschinen in der Fertigung aufgrund der inhärenten Volatilität bei Großaufträgen für Radiant Energy Vacuum- ("REV")-Maschinen zurückzuführen.

- Die Bruttomarge für die drei Monate zum ersten Quartal 2024 belief sich auf 18 % gegenüber 37 % für die drei Monate zum ersten Quartal 2023. Der Rückgang der Marge war das Ergebnis von weniger Maschinenverkäufen und Maschinen in der Fertigung, um Fixkosten wettzumachen.

- Das Unternehmen meldete einen bereinigten EBITDA(1)-Verlust von 756 $ für das erste Quartal 2024 - ein Rückgang von 500 $ gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Konsolidierte finanzielle Performance:

(1.000 $) 3 Monate zum 31. Dezember 2023 2022 Änderung % Umsätze 1.262 2.785 (55 %) Direkte Kosten (1.029) (1.756) (41 %) Bruttomarge 233 1.029 (77 %) Betriebsausgaben Allgemeines und Verwaltung 511 555 (8 %) Verkäufe und Marketing 351 614 (43 %) Forschung und Entwicklung 401 397 1 % 1.263 1.566 (19 %) Nettoverlust - bestehende Betriebe (1.144) (743) (54 %) Nettoverlust - eingestellte Betriebe (151) (1.286) 88 % Bereinigter EBITDA(1)-Verlust (756) (256) (195 %) Verlust pro Aktie: Bestehende Betriebe - bereinigt und verwässert (0,01) $ (0,01) $ Eingestellte Betriebe - bereinigt und verwässert 0,01 $ (0,01) $ Bereinigt und verwässert (0,01) $ (0,02) $

(1) Das bereinigte EBITDA ist keine Finanzkennzahl gemäß IFRS. Eine Überleitung zum nächstgelegenen IFRS-Äquivalent finden Sie in der nachstehenden Offenlegung der Non-IFRS-Finanzkennzahlen.

Die vorläufigen konsolidierten Geschäftsberichte und der Lagebericht ("MD&A") von EnWave sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter http://www.enwave.net verfügbar.

Bedeutsame Unternehmenserfolge im 1. Quartal 2024 und danach:

- Unterzeichnung eines Technologiebewertungs- und Lizenzoptionsabkommens mit einem nordamerikanischen, in mehreren Bundesstaaten tätigen Cannabisunternehmen, um die REV-Technologie im Vergleich zu anderen etablierten Trocknungsmethoden zu bewerten.

- Unterzeichnung eines Lohnfertigungsabkommens mit BranchOut Food Inc. hinsichtlich der vorübergehenden Herstellung von pflanzlichen Snackprodukten in der REVworx-Anlage des Unternehmens in Delta (Kanada).

Non-IFRS-Finanzkennzahlen:

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf das bereinigte EBITDA, das keine IFRS-Kennzahl ist. Wir definieren das bereinigte EBITDA als Einnahmen abzüglich Amortisation und Wertverlust, aktienbasierter Vergütungen, Devisengewinne oder -verluste, Finanzaufwendungen oder -erträge, Einkommensteueraufwendungen oder -erstattungen sowie einmaliger Wertminderungs-, Restrukturierungs- und Abfindungsaufwendungen und eingestellter Betriebe. Diese Kennzahl ist nicht zwangsläufig mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollte nicht als Alternative zu den Nettoeinnahmen oder dem Cashflow aus betrieblichen Aktivitäten gemäß IFRS verstanden werden. Bitte beachten Sie die Überleitung zwischen dem bereinigten EBITDA und der vergleichbarsten IFRS-Kennzahl, die im vorläufigen konsolidierten Geschäftsbericht des Unternehmens ausgewiesen ist.

3 Monate zum 31. Dezember (1.000 $) 2023 2022 Nettoeinnahmen (Verlust) nach Einkommensteuern (1.295) (2.029) Amortisation und Wertverlust 275 289 Aktienbasierte Zahlungen 115 168 Devisenverlust (Gewinn) 24 41 Finanzertrag (52) (46) Finanzaufwendungen 26 35 Einkommensteueraufwendungen (-rückzahlung) - - Eingestellte Betriebe 151 1.286 Bereinigtes EBITDA (756) (256)

Non-IFRS-Finanzkennzahlen sollten zusammen mit anderen, gemäß IFRS erstellten Daten betrachtet werden, um Investoren in die Lage zu versetzen, die Betriebsergebnisse, die zugrunde liegende Performance sowie die Aussichten des Unternehmens auf ähnliche Weise wie das Management von EnWave zu bewerten. Diese Non-IFRS-Finanzkennzahlen sollen daher zusätzliche Informationen liefern und nicht separat oder als Ersatz für Performance-Messungen gemäß IFRS angesehen werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Non-IFRS Financial Measures im Lagebericht ("MD&A") des Unternehmens, der auf SEDAR+ www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellendehydration weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant Energy Vacuum-(REV)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten haushoch überlegen ist.

Über fünfzig EnWave-Lizenzpartner in dreiundzwanzig Ländern und auf fünf Kontinenten sind dank der patentierten Technologie, der lizenzierten Geräte und der fachkundigen Unterstützung des Unternehmens in der Lage, gewinnbringende und unvergleichliche Snacks und Zutaten herzustellen, die Qualität und Konsistenz ihrer bestehenden Angebote zu verbessern, effizienter zu arbeiten und ihre Produkte rascher auf den Markt zu bringen.

Die Strategie von EnWave besteht darin, Gewerbelizenzverträge mit Lebensmittelproduzenten abzuschließen, die daran interessiert sind, ihre Produkte besser, rascher und wirtschaftlicher zu trocknen als mit der Gefriertrocknung, Gestelltrocknung und Lufttrocknung und dazu von den folgenden Vorteilen der Herstellung spannender neuer Produkte profitieren wollen, wobei der optimale Feuchtigkeitsgehalt um bis zu siebenmal schneller erreicht wird sowie Geschmack, Textur, Farbe und Nährwert ihrer Produkte verbessert werden.

Erfahren Sie mehr unter EnWave.net.

EnWave Corporation

Herr Brent Charleton, CFA

President und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, President und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net

Dylan Murray, CPA, CA, CFO unter +1 (778) 870-0729

E-Mail: dmurray@enwave.net

"Safe Harbour"-Zertifizierung für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Für die Richtigkeit aller Angaben Dritter, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wird keine Gewähr übernommen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Verweise auf Marktinformationen Dritter sind ohne Gewähr, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

