DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LA FIN.ATALIAN 17/24 REGS XS1605600532 26.02.2024 HZE/EOT
LA FIN.ATALIAN 18/25 REGS XS1820759147 26.02.2024 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LA FIN.ATALIAN 17/24 REGS XS1605600532 26.02.2024 HZE/EOT
LA FIN.ATALIAN 18/25 REGS XS1820759147 26.02.2024 HZE/EOT