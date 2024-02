Wien (www.anleihencheck.de) - Österreich zählt jedoch zu den Ländern mit der höchsten Inflation in Europa, so die Experten von "FONDS professionell".Im Januar 2024 lag die Teuerung in Österreich bei 4,5 Prozent und damit auf dem tiefsten Wert seit Dezember 2021. Im Januar 2023 hätten sich die Konsumenten noch mit Preissteigerungen von 11,2 Prozent konfrontiert gesehen. Verantwortlich für den Rückgang sei vor allem die Verbilligung der Haushaltsenergie. Und ohne Hotels und Restaurants, bei denen Preise diesen Januar mit durchschnittlich plus 9,1 Prozent besonders stark angezogen seien, wäre nur eine Inflation von 3,3 Prozent verzeichnet worden. Das gehe aus neuen Daten der Statistik Austria hervor. ...

