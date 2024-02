EQS-News: Cannovum Cannabis AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung/Produkteinführung

Die Cannovum Cannabis AG (Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A37FUP2) informiert: In einer historischen Entscheidung hat der Deutsche Bundestag heute das Cannabis-Gesetz verabschiedet. Damit wird der Genuss von Cannabis in Deutschland erlaubt, das Gesetz ebnet für die Cannovum Cannabis AG den Start in ein neues Wachstumsfeld. Das Gesetz soll am 1. April in Kraft treten. Das kommende Gesetz wird sowohl den Anbau von Genuss-Cannabis von Privatpersonen als auch den Anbau durch Cannabis Clubs im größeren Stil ermöglichen. Die Cannovum Cannabis AG hält die Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen Anbau-Allianz für Deutschland GmbH, in dem führende deutsche Agrar-Familienunternehmen organisiert sind. Bis zu 2,4 Millionen Euro Umsatz pro Club. Große unternehmerische Chance: Das Wachstums- und Umsatzpotential der Legalisierung für die Cannovum Cannabis AG ist enorm. "Ein einzelner Club in Deutschland kann nach unseren Berechnungen bis zu 2,4 Millionen Euro pro Jahr mit Genuss-Cannabis umsetzen. Wir gehen mittelfristig von mehreren Tausend Clubs in Deutschland aus", sagt Klaus Madzia, Vorstand der Cannovum Cannabis AG. Die Anbau-Allianz für Deutschland GmbH wird eine führende Rolle im Geschäft mit den Cannabis Clubs einnehmen. Die so entstehenden Kundenbeziehungen mit den Cannabis Clubs ermöglichen den Aufbau der führenden Cannabis-Premium-Marke in Deutschland. Dies ist mit Hinblick auf die zu erwartenden Modellregionen ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. In den sogenannten Modellregionen plant die Bundesregierung, den Verkauf von Genuss-Cannabis an Erwachsene in Ladengeschäften zu ermöglichen. "Zusammen mit unseren Partnern ermöglichen wir den vorhandenen und neu entstehenden Cannabis Clubs, in vielen Regionen Deutschlands optimale Flächen und weitere Dienstleistungen für ihren Anbau zu finden. Ergänzt wird dies durch das Kapital und das langjährige Know-how unserer Partner", sagt Klaus Madzia, Vorstand der Cannovum Cannabis AG. Teil der Anbau Allianz für Deutschland GmbH sind u.a. die Hochschule Osnabrück, Hortensien Spieker, UN Moorman, Baum Düsseldorf UG, Spex AI, Blumen Rieke, die Gartenbauversicherung Deutschland VVaG, das internationale Analytik-Unternehmen Wessling, der Marktführer für biologischen Pflanzenschutz Koppert, Cox Gartenbau und der Topfanbieter Pottburri. "Wir möchten mit unserer Erfahrung und unserem hohen Qualitätsanspruch dazu beitragen, dass Cannabis Clubs in Deutschland ein sicheres Premium-Produkt anbauen können", sagt Tim Spieker Inhaber des Unternehmens Hortensien Spieker und Mitgründer der Anbau-Allianz. Elimar Moormann, Inhaber von Blütenwelt Moormann und Mitgründer der Anbau-Allianz sagt: "Unsere langjährige Erfahrung im Anbau erlaubt uns, die optimalen Angebote für die jetzt entstehenden Cannabis Social Clubs zusammenzustellen." Weitere Informationen unter: www.cannovum.de Kontakt: Klaus Madzia Vorstand Cannovum Cannabis AG email: klaus.madzia@cannovum.com Über Cannovum Cannabis AG: Die Cannovum AG (www.cannovum.de, www.cannovum.com) ist das erste deutsche Cannabis-Unternehmen, das an der Börse notiert ist. Die Aktien werden an den Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt.



