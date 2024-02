Straubing (ots) -



Das Gesetz zur Cannabislegalisierung ist kein drogenpolitischer Riese, sondern ein rot-grün-gelber Hänfling. Im Kern setzt es auf den richtigen Gedanken, die Konsumenten nicht als Verbrecher zu behandeln. Doch so, wie es formuliert ist, droht es, alte Probleme zu verschärfen und neue zu schaffen. Ein zentrales Argument für die weitgehende Freigabe von Haschisch und Marihuana, die Hoffnung auf Entlastung von Polizei und Justiz, dürfte sich kaum erfüllen. (...) Die Bundesregierung sendet eine gefährliche Doppelbotschaft. Mit ihrem Gesetz sagt sie, dass Cannabis-Konsum schon in Ordnung geht. Um anschließend in teuren und traditionell nutzlosen Aufklärungskampagnen genau das Gegenteil zu behaupten.



