Manche Aktien kauft man und rührt sie lange nicht mehr an. Denn durch ihre starken Marken können sich Anleger gewiss sein, dass steigende Kurse immer drin sind. Mercedes-Benz und LVMH zeigen das gerade wieder. Manche Aktien von Unternehmen haben so herausragende Geschäftsmodelle, dass die Aktien wahrscheinlich noch in vielen Jahren Erfolge an den Börsen feiern dürften. Schaut man sich beispielsweise LVMH an, dann ist der Kurs des Papiers in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...