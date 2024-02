Mithilfe eines neuen Software-Framework kann die Leistung und Effizienz von bereits erhältliche Prozessoren in PCs, Smartphones und anderen Geräten deutlich gesteigert werden. Das haben Forscher:innen jetzt herausgefunden - und ihre Idee ist eigentlich ganz naheliegend. Die Idee scheint völlig logisch. Schon jetzt ist es so, dass die meisten modernen Computer, von Smartphones und PCs bis zu Servern in Rechenzentren, Grafikprozessoren (GPU) und Hardwarebeschleuniger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...