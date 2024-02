In den frühen Handelsstunden des Freitags wurde der Silberpreis bei 22,61 US-Dollar notiert, was einem Rückgang von 1,2 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Diese jüngste Entwicklung unterstreicht einen negativen Trend, der sich auch in einem Wochenverlust von 3,4 % und einem Jahresrückgang von etwas über 4 % manifestiert. Dieser Rückblick verdeutlicht die aktuelle Schwäche des Silbermarktes im Vergleich zu seiner früheren Dynamik.Währenddessen erleben die globalen Aktienmärkte eine außergewöhnliche Rallye. Der Dow ...

