Auf der EuroCIS 2024 zeigt Toshiba Global Commerce Solutions unter dem Motto "Create Beyond what's Possible" sein innovatives Lösungsportfolio, mit dem Einzelhändler ihre Geschäftsprozesse und Einkaufserlebnisse neu gestalten können (Halle 9, Stand B42). Die internationale Fachmesse findet vom 27.-29. Februar in Düsseldorf statt.

"Unsere einheitlichen Handels- und Selbstbedienungslösungen helfen Einzelhändlern dabei, Einkaufserlebnisse zu schaffen, die die Erwartungen der Kunden übertreffen", sagt Meike Marquardt, Leiterin Marketing für Europa bei Toshiba Global Commerce Solutions. "Mit Toshiba als vertrauenswürdigem Partner haben Einzelhändler die Möglichkeit, sich mühelos an die schnell wechselnden Geschäftsanforderungen der Branche anzupassen und über ihre Grenzen hinaus zu denken."

Während der EuroCIS erfahren die Einzelhändler, wie es die Komplettlösungen von Toshiba mit Hilfe innovativer Technologien ermöglichen, ihre Geschäfte durch verbesserte Einblicke, Abläufe und Einkaufserlebnisse zu transformieren. Am Toshiba Messestand lernen die Besucher Self-Service Lösungen mit KI, Computer Vision und Edge Computing Technologien kennen, die für einen reibungslosen Ablauf während der Transaktionen sorgen und branchenspezifische Herausforderungen wie den Warenschwund in den Griff zu bekommen. Toshiba stellt außerdem sein Retail Command Center vor und präsentiert seine Connected Services mit KI-gestützter Analytik, mit deren Hilfe das Modell der Services für die Filialen von reaktiv auf proaktiv umgestellt werden kann. Anhand seiner Lösungen für mobiles und reibungsloses Einkaufen zeigt Toshiba, wie Einzelhändler ihre Kunden über mehrere Touchpoints hinweg begleiten und unterstützen können. Alle präsentierten Lösungen gehören zu dem kombinierbaren und modularen Portfolio von Toshiba, das es Einzelhändlern ermöglicht, auf dem Weg ihrer Transformation die Transparenz zu haben und Veränderungen in dem Tempo voranzubringen, das ihren jeweiligen Geschäftsanforderungen am besten entspricht.

Self-Service Lösungen mit KI, Computer Vision und Edge Computing

Der Vision Kiosk von Toshiba macht das Scannen von Barcodes überflüssig, indem er die Artikel, die die Kunden auf die Ablagefläche legen, automatisch erkennt und prüft. Er eignet sich vor allem für Convenience Stores, Drogerien und Fachgeschäfte. Der SB-Kiosk mit Computer Vision Technologie bietet außerdem die Möglichkeit, schnell und einfach mit kontaktloser biometrischer Authentifizierung zu bezahlen, unterstützt von PopID.

Beim TCx® SMART Self-Checkout können Einzelhändler zwischen vielfältigen, platzsparenden Optionen von freistehend über Wandmontage wählen, um die Lösung an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Damit kann Self-Checkout in verschiedenen Branchensegmenten wie Lebensmitteleinzelhandel, Fachgeschäften und Convenience Stores den sich wandelnden Erwartungen an Self-Service gerecht werden.

Mit Edge Computing Kameras, die in Toshiba's Self Checkout System 7 integriert sind, reduzieren Einzelhändler ihren Warenschwund und bieten ihren Kunden zugleich ein besseres Einkaufserlebnis sowie weniger Unterbrechungen während der Transaktionen. Die TCx EDGEcam nutzt für das Erkennen der Ware KI und Computer Vision. Integriert ist Technologie von Intel, um die Ware präzise und schnell zu identifizieren. Anhand von Daten der Einzelhändler hat Toshiba festgestellt, dass Kunden bei einer Produktauswahl dadurch bis zu fünf Sekunden weniger benötigen. Darüber hinaus nutzt die TCx EDGEcam+ die System-on-Chip (SoC) Technologie von Qualcomm®, um die Möglichkeiten der Verlustprävention zu verbessern, indem sie für umfassende Sicherheitsmaßnahmen sorgt.

KI-fähige Connected Services steigern die Effizienz des Filialbetriebs

Das Command Center, das Toshiba kürzlich in Brüssel eröffnet hat, kann Einzelhändler mit KI-fähigen Connected Services unterstützen. Auf der EuroCIS werden die Messebesucher das Retail Command Center live erleben. Sie erfahren, wie KI-fähige Analytics Muster beim Ausfall von Hardwarekomponenten und Softwareprozessen erkennt. Die Connected Services ermöglichen es den Einzelhändlern, schnell Entscheidungen zum Management ihrer eingesetzten Technologien zu treffen, von einem reaktiven Modell für die Services zu einem proaktiven zu wechseln und dadurch Ausfallzeiten sowie Umsatzeinbußen zu minimieren.

Unified Commerce bringt Agilität an die mobilen und stationären Touchpoints

Die Shopping Journeys moderner Verbraucher verändern sich ständig und sind geprägt von häufigen Wechseln zwischen digital und physisch, zwischen mobilen Touchpoints und solchen in den Filialen, sowie umgekehrt. Mobile Lösungen sind für die Kunden eine Selbstverständlichkeit und für die Mitarbeiter in den Filialen unverzichtbar. Mit Toshiba können Einzelhändler durchgängige Einkaufserlebnisse bieten, indem es an den vielfältigen Touchpoints für den einzelnen Warenkorb eine einheitliche Architektur verwendet.

Kombinierbare und modulare Software Lösungen ermöglichen es Einzelhändlern, den Wandel zu beschleunigen

Wenn Einzelhändler ihr Geschäft transformieren wollen oder innovative Technologien einführen möchten, um die Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen, haben sie die Wahl: sie können entweder ihre komplette Plattform ersetzen oder kombinierbare Technologien einsetzen, wenn sie innovative Anwendungen Schritt für Schritt einführen möchten. Alle Möglichkeiten stellt Toshiba als Software-as-a-Service (SaaS) Modell zur Verfügung, das erschwinglich ist und eine schnelle Bereitstellung garantiert.

Toshiba spricht auf beiden Bühnen auf der Connected Retail Stage und der Retail Technology Stage

Experten von Toshiba präsentieren ihr Wissen und ihre Erfahrungen auf den Bühnen der EuroCIS:

27. Februar, 12:40 13:00 Uhr, auf der Connected Retail Stage

"How Remote Monitoring can help the retailer to be ahead of the game"

Jules Harms, Director Professional Services, Toshiba Global Commerce Solutions

28. Februar, 15:00 15:20 Uhr, auf der Retail Technology Stage

"Ground to Cloud Driving Transformation in Retail"

Mike Mooney, Vice President of Solutions, Toshiba Global Commerce Solutions

