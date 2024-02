Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung: (ots) -



Zum Thema Bauernproteste sei erwähnt: Abgesehen davon, dass man der Bauernschaft mit Aktionen wie in Biberach oder Hirschaid mit Sicherheit keinen Gefallen tut, sind die Grünen nicht alleine für die Streichung der Agrardieselsubventionen verantwortlich. Dazu gehören in der Bundesregierung immer noch drei Parteien. Das politische Bashing - und zwar immer nur in eine Richtung - kann im momentanen gesellschaftlichen Umfeld schnell einen Flächenbrand auslösen. Für unsere Demokratie ist das höchst gefährlich.



