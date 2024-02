EQS-Ad-hoc: SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Sonstiges

SGL Carbon prüft strategische Optionen für den Geschäftsbereich Carbon Fibers



23.02.2024 / 18:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wiesbaden, 23. Februar 2024. Der Vorstand der SGL Carbon SE hat heute beschlossen, verschiedene strategische Optionen für den zweitgrößten Geschäftsbereich Carbon Fibers (CF) zu prüfen. Diese umfassen auch einen möglichen Teil- oder vollständigen Verkauf des Geschäftsbereichs. In einem ersten Schritt sollen zeitnah potenzielle Interessenten über die Rahmendaten des Geschäftsbereichs informiert und grundsätzliches Erwerbsinteresse ermittelt werden. Bei ausreichendem Interesse soll in einem zweiten Schritt ein strukturierter Transaktionsprozess durchgeführt werden. Aufgrund des frühen Stadiums können derzeit keine konkreten Angaben über den Zeitraum einer möglichen Transaktion gemacht werden. Insgesamt steht ein Umsatzanteil in Höhe von rund 179,6 Mio. € nach neun Monaten in 2023 (9M 2022: 269,0 Mio. €) auf dem Prüfstand. Der CF-Umsatzanteil entsprach nach neun Monaten in 2023 21,9 % des Konzernumsatzes der SGL Carbon (9M 2022: 31,5 %). Das bereinigte EBITDA1 des Geschäftsbereichs ohne Ergebnis aus Joint Ventures betrug nach neun Monaten in 2023 minus 10,9 Mio. € (9M 2022: 27,9 Mio. €). Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet SGL Carbon für die Carbon Fibers auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatz von rund 225 Mio. € (2022: 347,2 Mio. €). Carbon Fibers produziert an sieben Standorten in Europa und Nordamerika insbesondere Textil-, Acryl- und Carbonfasern bis hin zu Verbundwerkstoffen. Nach dem temporären Einbruch der Nachfrage nach Carbonfasern für die Windindustrie waren Umsatz und Ergebnis des Geschäftsbereichs im Laufe des Geschäftsjahres 2023 deutlich eingebrochen. Selbst bei einem Anziehen der Nachfrage, geht die Gesellschaft davon aus, dass Carbon Fibers zusätzliche Ressourcen benötigt, um im internationalen Marktumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben und Marktchancen bestmöglich zu heben. Vor diesem Hintergrund prüft die SGL Carbon alle Möglichkeiten, um eine positive Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers, auch außerhalb des SGL Carbon-Konzerns zu unterstützen. 1 Die Verwendung von Kennzahlen in dieser Mitteilung erfolgt analog der Definition im Geschäftsbericht 2022 (Seite 208). SGL Carbon SE Claudia Kellert - Head of Capital Markets & Communications Söhnleinstraße 8

