Wochenausblick: DAX schließt auf Rekordniveau. Apple und Inflationszahlen kommende Woche im Blickpunkt.

In der abgelaufenen Woche standen vor allem Standardwerte auf dem Einkaufszettel der Anleger. Während der DAX® gegenüber der Vorwoche erneut zulegte und ein neues Allzeithoch markierte, mussten Nebenwerteindizes wie der MDAX®und SDAX® Verluste hinnehmen. Katalysatoren waren vor allem gute Unternehmensmeldungen und Rückenwind von der Wall Street. In der nächsten Woche wartet erneut eine Zahlenflut auf die Anleger. Zudem stehen Inflationszahlen aus der Eurozone und einige vielbeachtete US-Wirtschaftsdaten im Fokus.

Zum Wochenschluss entspannte sich die Lage an den Anleihemärkten etwas und die Renditen gaben leicht nach. So sank die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen auf 2,37 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 4,28 Prozent. Allerdings bleibt der Aufwärtstrend bei den Renditen dennoch intakt. Kapital konnten die Anleger an den Edelmetallmärkten aus diese Entwicklung allerdings nicht schlagen. Der Goldpreis stagnierte im Bereich von 2.030 US-Dollar und der Preis für eine Feinunze Silber pendelte im Bereich von 22,80 US-Dollar. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil bewegte sich in der abgelaufenen Woche in der Bandbreite der Vorwoche seitwärts. Die Widerstandsmarke von 84 US-Dollar bleibt damit zunächst bestehen. Der Strompreis gemessen am Phelix DE Base Year Future hat zum Wochenschluss den tiefsten Stand seit Oktober 2021 erreicht.

Unternehmen im Fokus

Die abgelaufene Woche war stark von Unternehmensdaten geprägt. Zu den stärksten Titeln zählten die Aktien von Adidas, Mercedes-Benz und Rheinmetall. Größere Abschläge mussten hingegen Continental, Fresenius und MTU Aero Engines hinnehmen. In der zweiten Reihe fielen unter anderem Fraport, Gerresheimer und Knorr Bremse durch überdurchschnittliche Wochengewinne auf. Die Aktien von Nordex und SMA Solar büßten hingegen zweistellig ein.

Kommende Woche werden unter anderem Adtran, Apple, ASM International, Auto1 Group, Befesa, Beiersdorf, Berkshire Hathaway, Covestro, Daimler Truck, Dürr, eBay, Freenet, Kion, MTU Aero Engines, Münchener Rück. New Work, Nordex, Puma, PVA Tepla, Salesforce, SMA Solar, Uniper und Zoom Communications finale Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen. Zudem findet die Mobile World Conference in Barcelona statt. Im Fokus stehen unter anderem Produkte und Systemlösungen rund um 5G, KI, Open Ran und Smart Egde. Knapp 800 km nördlich von Barcelona öffnet der Genfer Autosalon kommende Woche die Tore. Allerdings wird kein deutscher Hersteller in Genf Fahrzeuge ausstellen. Siemens Energy lädt zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

MONDAY FEBRUARY 26, 2024

Germany-Import Price

ECB president Lagarde speaks to the European Parliament

TUESDAY FEBRUARY 27, 2024

Germany-GfK consumer confidence

Euro Zone-M3 Money Supply

United States-Durables

United States-Consumer confidence

WEDNESDAY FEBRUARY 28, 2024

Euro Zone-Sentiment

United States-GDP Prelim

ECB bank supervisor McCaul

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on monetary policy

Boston Federal Reserve Bank President Collins speaks at Dartmouth College

New York Federal Reserve Bank President Williams participates in economic

THURSDAY FEBRUARY 29, 2024

Germany-Retail Sales

France-Inflation Prelim

France-GDP Final

Spain-Inflation Prelim

Germany-Unemployment

Spain-Current account

Germany-Inflation Prelim

United States-Jobless

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on economic

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee speaks on monetary

Colombia central bank board to meet, will not vote on interest rate

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks in New York

FRIDAY MARCH 1, 2024

New York Federal Reserve Bank President Williams participates in moderated

China (Mainland)-PMI Manuf

China (Mainland)-Non-Mfg PMI

China (Mainland)-PMI

Germany-PMI Manuf

Euro Zone-flash inflation

Euro Zone-Unemployment

United States-ISM

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on economy and real estate

Federal Reserve's Daly, Schmid participate in monetary policy

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 17.417/17.475/17.537/17.612 Punkte Unterstützungsmarken: 17.221/17.258/17.296/17.358 Punkte Der DAX® pendelte zum Wochenschluss mehrheitlich zwischen der Unterstützungsmarke von 17.358 Punkten und dem Rekordhoch von rund 17.417 Punkten. Der kurzfristige RSI hat die überkaufte Lage inzwischen verlassen. Auf Wochenbasis liegt der Wert jedoch immer noch extrem hoch. Gleichwohl gilt: "The trend is your friend". Steigt der Leitindex über 17.417 Punkte eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zur oberen Begrenzung des Aufwärtstrendkanals bei 17.475 Punkten und im weiteren Verlauf bis 17.537 Punkte (138,2%-Retracementlinie). Sinkt der Index hingegen unter 17.358 Punkte droht eine Konsolidierung bis 17.296 oder gar 17.258 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 25.01.2024 - 23.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 24.02.2019 - 23.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 - 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 92,35* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 92,06** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024 * max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.02.2024; 17.00 Uhr Tradingmöglichkeiten Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD150Y 34,00 14.023,808106 14.023,808106 5,12 Open End DAX® HD0S4U 16,86 15.739,613882 15.739,613882 10,32 Open End DAX® HD11TS 11,52 16.277,377289 16.277,377289 15,09 Open End DAX® HD273W 6,77 16.756,04459 16.756,04459 25,64 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.02.2024; 17:00 Uhr Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD2SST

3,10 20.501,970248 20.501,970248 -5,63 Open End DAX® HC6F56 16,18 19.034,44227 19.034,44227 -10,77 Open End DAX® HC70D5 10,86 18.496,168487 18.496,168487 -16,03 Open End DAX® HB17HY 6,71 18.078,166883 18.078,166883 -25,92 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.02.2024; 17:00 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!