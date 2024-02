© Foto: knssr - AdobeStock.com



Dividenden leisten in schwierigen Börsenphasen einen hohen Performancebeitrag. Folgende drei ETFs schütten regelmäßig Erträge aus. Dabei liegt die jährliche Rendite noch bei über drei Prozent. Dividenden leisten langfristig einen hohen Beitrag zur Gesamtrendite eines Portfolios. So hat Allianz Global Investors einmal ausgerechnet, dass er beispielsweise für europäische Aktien seit 1973 bei etwa 40 Prozent liegt. In Zeiten steigender Aktienkurse nehmen wir den Einfluss von Dividendenauszahlungen auf unsere Depotentwicklung häufig kaum wahr. Doch in wirtschaftlich schwierigen Phasen leisten Dividenden meist den einzigen positiven Performancebeitrag. Auch Großinvestoren wie Warren Buffett …