Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Das britische Wasserstoff-Unternehmen ITM Power scheint den Vorbildern von Nel Asa und Plug Power zu folgen. Am Freitag ging es um gleich -2,6 % abwärts. Das ist noch nicht viel. In Summe aber geht es in Richtung Nulllinie - tendenziell. Denn ITM Power hat alleine in den vergangenen fünf Handelstagen einen Abschlag in Höhe von mehr als 11 % hinnehmen müssen. [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...