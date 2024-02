DO & CO hat per 23. Februar 2024 nun bereits Wandlungserklärungen im Nennbetrag von 97,5 Mio. Euro erhalten. Allein am heutigen Tag haben laut DO & CO Inhaber von Wandelschuldverschreibungen erklärt, Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von insgesamt 13,1 Mio. Euro in Aktien der Gesellschaft zu wandeln. Die Erklärungen beziehen sich auf die im Jahr 2021 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 100 Mio. Euro. Der Wandlungspreis liegt bei 79,979 Euro, die Aktie schloss am 23. Februar bei 142,6 Euro. Die eingelangten Wandlungsabsichten sind noch nicht zur Gänze abgewickelt.

Den vollständigen Artikel lesen ...