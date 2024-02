Halle (ots) -Als Erwecker der einst strahlenden Solarindustrie - Stichwort Solar Valley - inszenierte sich die Firma. Nun soll das Werk in Freiberg schließen, sofern die Politik keine Hilfen zusagt. Auch Thalheim könnte bald folgen.Sauer stößt diese Entwicklung auf, weil Meyer Burger gleichzeitig groß in den USA investiert. Denn dort gibt es üppige Subventionen. So entsteht der Eindruck, der Solarbauer wandert von einem zum nächsten sonnigen Honigtopf.Gunter Erfurt hält jedoch dagegen, dass Hilfen aufgrund der chinesischen Dumpingpreise notwendig seien. Auch in China wird die Photovoltaik-Industrie stark subventioniert. Es ist deswegen nachvollziehbar, wenn ein börsennotierter Konzern wie Meyer Burger in dieser Situation Konsequenzen ziehen muss.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5721023