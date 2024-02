Gestoppte bzw. gedrehte Serien: VIG 0% auf 26,75, davor 6 Tage im Plus (4,09% Zuwachs von 25,7 auf 26,75), Porr -3,31% auf 14, davor 6 Tage im Plus (12,6% Zuwachs von 12,86 auf 14,48), Frequentis 0% auf 25,8, davor 6 Tage im Minus (-5,49% Verlust von 27,3 auf 25,8), Athos Immobilien +0,94% auf 42,8, davor 4 Tage im Minus (-4,5% Verlust von 44,4 auf 42,4), Amag +1,44% auf 28,2, davor 4 Tage im Minus (-2,46% Verlust von 28,5 auf 27,8), Lenzing 0% auf 30,5, davor 4 Tage im Minus (-2,87% Verlust von 31,4 auf 30,5), ATX -0,83% auf 3384,84, davor 3 Tage im Plus (0,58% Zuwachs von 3393,62 auf 3413,31), ATX TR -0,83% auf 7508,84, davor 3 Tage im Plus (0,58% Zuwachs von 7528,3 auf 7571,98), Andritz -0,65% auf 60,8, davor 3 Tage im Plus (1,58% Zuwachs von 60,25 auf 61,2), Polytec Group +3,14% auf ...

