Einige neuere Intel-Prozessoren sorgen derzeit in einigen Games für Abstürze. Besonders betroffen sind die, die mit der Unreal Engine 5 laufen. Es gibt allerdings bereits eine Lösung für das Problem. In letzter Zeit mehren sich Berichte über Probleme mit Intel-Prozessoren der 13. und 14. Generation. Betroffen sind insbesondere solche, die für Übertaktung freigegeben und durch ein "K" am Ende gekennzeichnet sind.AnzeigeAnzeige Nutzerinnen und Nutzer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...