The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.02.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.02.2024

.

ISIN Name

CA58503M4083 MEDIVOLVE INC. NEW

DE000A2GS401 SOFTWARE AG NA O.N.

KYG368161090 FRONTIER INV.A DL-,0001

KYG5346G1257 L CATT. AS. ACQ.ADL-,0001

US46186M6057 INVIVO THERAPEU.DL-,00001

US7864493066 SAFEGUARD SCIENT. DL-,10

US86803X2045 SUNWORKS INC. DL-,001

