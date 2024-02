© Foto: Harald Tittel/dpa



Die britische Großbank HSBC nimmt in einem Deep Dive die europäische Halbleiterindustrie unter die Lupe. Ein Sektor, der an der Schwelle zu einer neuen Ära steht. Diese Unternehmen sind ganz vorne dabei.Auch wenn die Musik im Halbleiter-Sektor in den vergangenen Tagen hauptsächlich in den USA spielte, wo Nvidia einen Rekord nach dem anderen einreißt: Auch diesseits des Atlantiks bieten sich für Anleger starke Chancen in der Branche, wie HSBC-Analyst Adithya Metuku in einem ausführlichen Report beschreibt. Mit Kaufempfehlungen für ASML, Infineon (IFX), STMicroelectronics (STM) und Soitec, sowie einer Halteempfehlung für ASM International (ASMI), positioniert sich HSBC bullish für das …