XRP Kurs Prognose: Warum Banken den Coin von Ripple vielleicht auch nicht retten können

Am Kryptomarkt wird viel darüber diskutiert, welcher Coin denn "der Beste" sein könnte. Während es für Bitcoin-Befürworter oft nur BTC als einzig wahre Kryptowährung gibt, setzen andere dagegen nur auf Altcoins, weil sie Bitcoin aufgrund der hohen Marktkapitalisierung schon zu träge finden und sich von anderen Coins höhere Renditen erwarten. Bei kaum einem Coin gehen die Meinungen aber so weit auseinander wie bei XRP von Ripple. Das Unternehmen, das Banken und Regierungen auf seine Seite geholt hat und so schon bald etliche Milliarden Dollar wert sein wird. Investoren, die XRP halten, erzählen sich diese Geschichte schon seit Jahren und hoffen darauf, dass sie irgendwann wahr wird. Aber wie sehr wirkt sich das Bankengeschäft überhaupt auf den Kurs aus? Dazu ist es wichtig zu verstehen, welche Funktion der XRP Coin erfüllt.

Was ist XRP?

XRP, oft als Coin der Banken bezeichnet, ist eine digitale Währung, die im Zentrum des Ripple-Netzwerks steht. Einer Plattform, die darauf abzielt, den internationalen Zahlungsverkehr zu revolutionieren. Im Gegensatz zu traditionellen Finanztransfersystemen, die oft langsam und teuer sind, bietet Ripple eine schnelle, kosteneffiziente Lösung für grenzüberschreitende Zahlungen. XRP dient dabei als Brückenwährung, die es ermöglicht, Währungen direkt und ohne die Notwendigkeit von Zwischenhändlern oder traditionellen Bankensystemen zu konvertieren und zu transferieren. Dieses System nutzt den XRP Ledger, ein offenes, dezentrales Blockchain-Protokoll, das schnelle Abwicklungen von Transaktionen in Sekundenschnelle ermöglicht, wodurch es für Finanzinstitutionen attraktiv ist.

BREAKING: Reports confirm that BRICS have moved away from the dollar and are discussing with Ripple to establish a global Central Bank Digital Currency (CBDC) on the XRP ledger. pic.twitter.com/g1fuj1Vvwx - CryptoGeek (@CryptoGeekNews) February 18, 2024

Trotz seiner Positionierung als bevorzugte Lösung für Banken und Finanzdienstleister, ist der Einfluss von XRP auf den Finanzmarkt und seine Fähigkeit, einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu generieren, Gegenstand intensiver Diskussionen. Der Hauptgrund liegt darin, dass Banken XRP zwar für den Moment des Transfers nutzen, aber typischerweise nicht langfristig halten. Da Transaktionen innerhalb von Sekunden abgewickelt werden und die Transaktionsgebühren extrem niedrig sind, führt die Nutzung von XRP durch Banken nicht zwangsläufig zu einer dauerhaften Steigerung der Nachfrage oder des Preises des Coins. Auch wenn viele das einzige Problem von XRP im Rechtsstreit mit der SEC sehen, sieht die Wahrheit anders aus.

Nicht mit anderen Zahlungsdienstleistern vergleichbar

Bei einem Zahlungsanbieter wie Visa oder Mastercard würde die Idee, dass der Service in immer mehr Geschäften angeboten wird und der Wert dadurch steigt, durchaus Sinn machen. Immerhin behalten diese Anbieter für jede Transaktion einen gewissen Prozentsatz ein, sodass man sagen kann, dass sich jede Zahlung direkt auf den Wert des Unternehmens und dadurch auch auf den Aktienkurs auswirkt, da das Unternehmen dadurch immer mehr Umsatz und vermutlich auch Gewinn macht. Der XRP-Kurs wird aber genau wie der von allen anderen Coins durch Angebot und Nachfrage bestimmt und die Tatsache, dass mehr Banken den XRP Ledger nutzen, führt nicht dazu, dass mehr Banken große Mengen XRP Coins halten.

Selbst wenn jede Bank der Welt XRP als Brückenwährung nutzen würde, um schnelle Transaktionen durchzuführen, bedeutet das nicht, dass jede Bank in XRP investiert. Die Auswirkungen auf den Kurs wären minimal und nur dadurch gegeben, dass Investoren darauf spekulieren würden, dass der Kurs steigen müsste, wenn viele Banken XRP nutzen. Es ist aber nicht so, dass das Angebot an XRP durch die Nutzung von Banken knapper wird, auch wenn das der allgemeine Kontext zu sein scheint, weshalb Investoren darauf spekulieren, dass der Kurs explodiert. Wie bei allen Coins wird das Angebot knapp, wenn mehr Käufer eine Kryptowährung langfristig halten und nicht, wenn diese für ein paar Sekunden für einen Transfer genutzt und danach wieder freigegeben wird.

Was bedeutet das für den XRP Kurs?

Die Kursziele, die für XRP ausgesprochen werden, reichen bis zu 500 Dollar. Aktuell notiert XRP bei 0,54 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 30 Milliarden Dollar. Würde der Kurs des Ripple-Coins also auf 500 Dollar steigen, würde das einen Anstieg um das 925-fache bedeuten. Bei der aktuellen Umlaufmenge würde die Marktkapitalisierung dann also bei fast 28 Billionen Dollar liegen. Ob es dazu kommen wird, kann sich jeder selbst überlegen.

(XRP Kursentwicklung in den letzten 12 Monaten - Quelle: Coinmarketcap)

Im letzten Jahr hat XRP um 38 % zugelegt, während es bei Bitcoin über 100 % waren und auch die meisten anderen Coins aus den Top 20 eine bessere Performance an den Tag gelegt haben. Der Coin von Ripple notiert immer noch rund 86 % unter seinem Allzeithoch, während es bei Bitcoin nur noch 25 % sind. Bitcoin ist inzwischen mehr als eine Billion Dollar wert und alle anderen Kryptowährungen zusammen kommen nochmal auf eine Billion Dollar.

Der gesamte Markt ist also aktuell mit 2 Billionen Dollar bewertet. Gold kommt auf eine Marktkapitalisierung von 13 Billionen Dollar. Diese Zahlen sollte man sich vor Augen halten, wenn man die Frage klären will, ob XRP jemals hunderte Dollar Wert sein wird, weil Banken den Coin für das Interbankengeschäft als Brückenwährung nutzen können oder der Ledger eine Rolle bei CBDCs spielen könnte. Schaut man sich die Performance von XRP im letzten Jahr an, kommt man schnell zu der Erkenntnis, dass es zahlreiche Alternativen am Markt gibt, die deutlich höhere Gewinne einbringen können. Derzeit setzen Investoren zum Beispiel vermehrt auf KI-Coins, wovon auch neue Kryptowährungen wie $SCOTTY profitieren.

Jetzt mehr über $SCOTTY erfahren.

$SCOTTY: Nachfrage explodiert

Der Hype um KI-Coins, der durch das Text to Video Tool Sora von ChatGPT und die starken Zahlen von Nvidia angetrieben wird, lässt nicht nach. Das führt nicht nur zu massiven Kurssteigerungen bei den etablierten Coins wie Worldcoin, Fetch.ai oder SingularityNET, sondern auch zu einer erhöhten Nachfrage beim neuen Scotty the AI Token $SCOTTY, der aktuell noch im Presale erhältlich ist. $SCOTTY überzeugt Anleger mit einem Mix aus Meme und KI, wobei eine eigene Token-Swap-Funktion und ein Sprachbot integriert sind.

($SCOTTY Token-Vorverkauf - Quelle: Scotty-Website)

Da $SCOTTY aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist und der Kurs dabei noch nicht durch Angebot und Nachfrage an den Kryptobörsen bestimmt wird, haben Investoren den großen Vorteil, noch zum günstigen Fixpreis einsteigen zu können, der bereits während des Presales mehrfach erhöht wird, was für frühe Käufer einen hohen Buchgewinn bis zum Handelsstart bedeutet. Nach dem Listing an den Kryptobörsen, sobald der Presale abgeschlossen ist, ist mit erhöhter Volatilität zu rechnen, bei der der Kurs schnell um ein Vielfaches ansteigen kann, vor allem wenn der aktuelle KI-Hype anhält.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SCOTTY im Presale kaufen.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.