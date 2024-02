Lieber Aktiensegler, mir ist zuletzt eine überaus interessante Kennzahl über den Weg gelaufen: Coca-Cola (WKN: 850663) hat in den vergangenen ca. 14 Jahren 84,7 Mrd. US-Dollar für Dividende an die Investoren gezahlt. Das ist natürlich bemerkenswert. Eine hohe Summe an Geld, das primär Einkommensinvestoren für sich vereinnahmen konnten. Wobei wir erkennen: Die Tendenz ist leicht steigend. Im Börsenjahr 2023 sind insgesamt 8 Mrd. US-Dollar als Dividende gezahlt worden. Seit dem Jahre 2010 ist die ...

