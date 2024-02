Die Q4-Zahlen von Nvidia hat die KI-Rally an den Börsen weiter angeheizt. Egal ob Alphabet, Amazon, Apple, Meta oder Microsoft - der Tech-Teil der Magnificent 7 hat seit Mittwochabend an Wert hinzugewonnen. Einzig der Autobauer Tesla büßte an Wert ein. Welche Bedeutung die Magnificent 7 mittlerweile am Aktienmarkt haben, machen diese beide Grafiken deutlich:Jim Reid, Leiter Global Economics bei der Deutschen Bank, warnte vor einer Woche, dass die Konzentration auf dem US-Aktienmarkt bald neue Rekorde ...

