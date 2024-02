HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/5405/ Lemi Wutz ist Läuferin und.Triathletin, die bereits nationale und internationale Erfolge feiern konnte bzw. Architektur-Studentin mit Status "fast fertig". Wir sprechen über 16:51 auf 5k, über 35:58 auf 10k, über Silber bei der Triathlon-Sprint-EM in Kazan in der Age Group und (studienbedingt) Training All over the World, da reden wir über den starken Uni-Sport in den USA, über schnelle Laufgruppen in Schweden und vieles mehr. Weiters: Nachhaltigkeit, Ernährung, Model beim Frauenlauf sein, Trainingsgewohnheiten, Triathlon vs. Laufen, die Sache mit dem Wassergraben beim Steeplechase und LemuelaW10 bei Omnibiotic. Die Folge wurde vor den Ö-Hallenmeisterschaften in Linz aufgenommen, Lemi wurde ...

