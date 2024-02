Welches ist die billigste E-Commerce-Aktie der Welt? Wenn man Qualität und Größe in Betracht zieht, scheint die Antwort klar zu sein: Alibaba (WKN: A117ME). Gemessen am erwarteten KGV müssen Investoren für den chinesischen Giganten gerade einmal einen Faktor von 8,1 bezahlen. Selbst historisch betrachtet, musste man mehr als das Doppelte bezahlen. Der Umsatzmultiplikator liegt unter 1,5. Dabei gibt es keine Nettoschulden. Auch das Wachstum zog zuletzt wieder an. Es ist aber mit 5,1 % Umsatzwachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...