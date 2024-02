ATX Charttechnik-Ausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX ka¨mpft nach wie vor mit der 3.400-Punkte-Marke. Diese konnte im Verlauf der Woche zumindest kurzfristig deutlich u¨bersprungen werden, diese Kursgewinne wurden jedoch sehr schnell wieder abgegeben. Dennoch durchbricht der o¨sterreichische Leitindex seinen kurzfristigen Abwa¨rtstrend, was sowohl vom Parabolic System als auch von DMI/ADX besta¨tigt wird. Die meisten kurzfristigen technischen Indikatoren stehen kurz davor, Kaufsignale zu generieren. Interessanter ist die wo¨chentliche Betrachtungsweise. Hier hat das Momentum deutlich nachgelassen. Der MACD na¨hert sich seiner Signallinie, ein Verkaufs- signal ru¨ckt na¨her. In der na¨chsten Woche wird wohl die 50-Tage-Linie zu be- achten sein, an der sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...