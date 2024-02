Mainz (ots) -Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine analysiert "ZDFheute live" regelmäßig die militärische Lage - aktuell und hintergründig mit Expertinnen und Experten sowie den ZDF-Reporterinnen und -Reportern vor Ort. Nun gibt es diese Analysen auch als wöchentlichen Podcast, der jeden Freitag auf den wichtigsten Podcast-Plattformen veröffentlicht wird. Die erste Folge zum Fall der ostukrainischen Stadt Awdijiwka ist seit 23. Februar 2024 online (https://zdfheute-live.podigee.io/episodes).In Folge zwei spricht "ZDFheute live"-Moderatorin Victoria Reichelt unter anderen mit Ex-Nato-General Egon Ramms über die Situation an der Front zwei Jahre nach Beginn der russischen Invasion. Wie die Ukraine Putins Truppen weiter Stand halten kann, ist eines der Gesprächsthemen. Der Podcast bietet detaillierte Einblicke in die komplexen Dynamiken der internationalen Beziehungen, mit einem besonderen Fokus auf die Rolle des Militärs in der Weltpolitik.Experteninterviews, Korrespondentenberichte von vor Ort, Fallstudien und gründliche Recherchen garantieren eine fundierte und vielseitige Perspektive auf die News und Themen, die für Sicherheitspolitik und Militärstrategie relevant sind. Alle Folgen basieren auf den "ZDFheute live"-Sendungen in der ZDFheute-App (https://www.zdf.de/nachrichten-sendungen/zdfheute-live) und auf YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLdPrKDvwrog6ie65CR1G48wjQdyqFkrFV), bei denen die Fragen der User im Mittelpunkt stehen.KontaktBei Fragen zu "ZDFheute live" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "ZDFheute" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdfheute) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie "ZDFheute live" (https://www.zdf.de/nachrichten-sendungen/zdfheute-live).Hier finden Sie den Podcast "Militär und Macht - Die Analyse" (https://zdfheute-live.podigee.io/episodes).Hier finden Sie den Podcast "Brave New World" (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal/podcast-brave-new-world-102.html).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5721157