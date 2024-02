Wochenrückblick: Der KI Hype verliert keine Fahrt & neue Allzeithochs

Werbung







Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Dafür haben wir die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



In der abgelaufenen Börsenwoche durften wir uns verschiedenster Ereignisse erfreuen. Neben diverser Quartalszahlen aus den USA gab es auch wichtige und hervorragenden Nachrichten aus Deutschland und Japan, die für Aufmerksamkeit sorgten. Mit diesen möchten wir auch beginnen und einen Blick auf den deutschen Leitindex werfen.



Ein Allzeithoch kommt selten alleine



Am Donnerstag (22.02.2024) gelang es dem deutschen Leitindex DAX® und dem japanischen Nikkei neue Allzeithochsaufzustellen. Der Dax kletterte auf ein Hoch von über 17.300 Punkte und überstieg damit das Hoch aus der Vorwoche. Der Nikkei® konnte sogar das bis dato unangefochtene Hoch von 1989 übersteigen. Nachdem der japanische Index in der Vorwoche bis 38.188,74 ansteigen konnte, knackte er diese Woche die 39.000 Punkte Marke und begab sich damit in "Uncharted Territory". Auch am Freitag wurde erneut ein Allzeithoch erreicht.















Das Main Event dieser Woche: NVIDIA legt gute Zahlen vor



Am Mittwochabend war es soweit: Die von vielen Anlegern bereits heiß antizipieren Quartalszahlen von NVIDIA wurden veröffentlicht. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten sich Aktionäre des Technologiekonzerns seit Jahresbeginn bereits über 43 Prozent an Kursgewinnen freuen. Die vorgelegten Zahlen konnte die Anleger sogar in noch größere Euphorie versetzen. Zwischen Börsenschluss am Mittwoch und Eröffnung am Donnerstag schnellte die NVIDIA Aktie um über 10 Prozent in die Höhe. Der KI-Chip-Industrieführer zeigte ein explosives Wachstum und konnte den Umsatz im Jahresvergleich um 126 Prozent steigern. Noch eindrucksvoller als das Umsatzwachstum war mit 586 Prozent das Gewinnwachstum.

CEO Jensen Huang betonte: "Wir stehen am Anfang einer Revolution". Dieser Satz löste weiter Euphorie in den Rängen der Aktionäre aus.







Die Quartalssaison ist auch diese Woche weiter im Gange. In der vergangenen Woche konnte bereits Airbus mit seinen Zahlen überzeugen. In dieser Woche gab es wichtige Nachrichten von manchen deutschen Schwergewichten.



Der Freitag: Daten aus Deutschland



Kurz vorm Wochenende gab es noch einige Events aus Deutschland, die die Märkte bewegten. Zum einen kamen um 08:00 Uhr vom Destatis, dem deutschen Statistischen Bundesamt, die offiziellen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt. Die deutsche Wirtschaft beendete das Jahr 2023 mit einem Rückgang des BIP im vierten Quartal von 0,3%. Die Prognosen für 2024 sehen auch nicht gut aus, die Regierung erwartet nur ein Wachstum von 0,2%. Auf der anderen Seite haben wir positive Nachrichten im Bereich des Staatsdefizits bekommen, dies ist im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 Mrd. Euro auf 87,4 Mrd. Euro gefallen.



Zusätzlich veröffentlichten die deutschen Schwergewichte BASF, Allianz und die Deutsche Telekom Ihre Quartalsberichte.











Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort haben veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von "Jörgs Chartschule".







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC