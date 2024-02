Kursexplosion bei Uniswap durch mögliche Einnahmen-Beteiligung für Investoren

Am Wochenende herrscht bei den Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung üblicherweise wenig Bewegung. Weiter hinten im Krypto-Ranking spielen sich dabei ganz andere Szenen ab. Vor allem UNI zieht derzeit das Interesse der Anleger auf sich. Innerhalb eines Tages verzeichnet der Coin der dezentralen Krypto-Kryptobörse (DEX) Uniswap einen beeindruckenden Zuwachs von 75 % und positioniert sich damit als Spitzenreiter unter den Top 100. UNI stabilisiert sich nun seit Stunden auf hohem Niveau, weshalb es sich dabei um einen nachhaltigen Anstieg handeln könnte. Trotz der Rallye könnte es im März schon bald zu weiteren Gewinnen kommen, wenn der Vorschlag, UNI-Hodler mit einem Teil der Einnahmen zu belohnen, auch umgesetzt wird. Immerhin hat UNI bis zum Allzeithoch noch genug Spielraum nach oben.

UNI staken, um sich an den Einnahmen der Kryptobörse zu beteiligen

Wie andere Börsen auch, finanziert sich Uniswap durch die Handelsgebühren. Bisher blieben Investoren, die den UNI-Token besitzen, von der Geschäftsentwicklung der Börse unberührt. Ihr Profit hing einzig von der Hoffnung ab, dass positive Geschäftszahlen neue Käufer anlocken und somit den Kurs des Tokens steigern. Doch das könnte sich bald ändern. Investoren, die ihre UNI-Token zukünftig staken, könnten an den Handelsgebühren, die von den Tradern gezahlt und von der Börse eingenommen werden, beteiligt werden.

Uniswap surges 60% after proposing fee reward mechanism for holders pic.twitter.com/bXGUVQN6Oa - CryptoMutant (@CryptoMutant) February 24, 2024

Obwohl der Vorschlag noch nicht endgültig angenommen wurde, deutet die Berechtigung der UNI-Governance-Token-Inhaber zur Abstimmung darauf hin, dass die Mehrheit in der bevorstehenden Abstimmung voraussichtlich zustimmen wird. Ein solcher Beschluss könnte den Kurs des UNI-Tokens weiterhin positiv beeinflussen. Die Abstimmung soll im März durchgeführt werden, weshalb weitere Gewinne nicht ausgeschlossen werden können.

Startschuss für viele weitere Coins?

Die Ankündigung von Uniswap, Inhaber von Governance-Token an den Einnahmen zu beteiligen, wirft die Frage auf, ob andere Projekte diesem Beispiel in naher Zukunft folgen werden. Besonders die Reaktion der Community, die zu einem Kursanstieg von 75 % führte, könnte andere dazu veranlassen, ähnliche Modelle zu übernehmen.

Daten von Coinmarketcap zufolge kommt Uniswap damit wieder auf eine Marktkapitalisierung von fast 7,5 Milliarden Dollar. Diejenigen, die vor dem Pump eingestiegen sind, haben Grund zur Freude. Wer allerdings seit dem Allzeithoch im Jahr 2021 investiert ist, sitzt immer noch auf Verlusten von knapp 75 %, sodass hier noch lange nicht Schluss sein muss. Die Entwicklung bei Uniswap wirft allerdings auch die Frage auf, ob die Gewinnbeteiligung und das Stimmrecht über die zukünftige Richtung des Projekts Governance-Tokens möglicherweise in den Augen der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zu Wertpapieren machen könnte. Die SEC bemüht sich bereits seit einiger Zeit, zahlreiche Kryptowährungen als Wertpapiere einstufen zu lassen, um eine strengere Regulierung des Marktes zu ermöglichen.

Die langfristigen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf UNI bleiben abzuwarten. Fest steht allerdings, dass UNI durch den aktuellen Pump zu den größten Gewinnern unter den 100 größten Kryptowährungen in dieser Woche gehört und sich direkt hinter SingularityNET und Worldcoin einreiht. Ein Blick auf die Coins, die in dieser Woche die höchste Rendite eingebracht haben, bringt Anleger zu der Annahme, dass auch Scotty the AI ($SCOTTY) unmittelbar vor einer Kursexplosion stehen könnte. $SCOTTY ermöglicht Token Swaps, passive Einnahmen und setzt dabei auf KI, was der ideale Mix für hohe Gewinne zu sein scheint.

Scotty the AI könnte Uniswap weit hinter sich lassen

Nachdem Uniswap mit seiner Ankündigung, Token-Halter an den Unternehmensgewinnen zu beteiligen, für Aufsehen gesorgt hat, könnte bei $SCOTTY eine Kursexplosion bevorstehen, die die von UNI um ein Vielfaches übertrifft. Scotty the AI setzt dabei auf das Trendthema KI und ermöglicht genau wie Uniswap Token Swaps in Sekundenschneller. Auch die Staking-Rendite ist hier um ein Vielfaches höher als bei der Dezentralen Kryptobörse. Diese Mischung überzeugt auch Investoren, die Tag für Tag mehr $SCOTTY-Token kaufen.

(SCOTTY Token-Vorverkauf - Quelle: SCOTTY-Website)

In den letzten Tagen verzeichnet $SCOTTY eine stark erhöhte Nachfrage, wobei Investoren bereits Token im Wert von rund 650.000 Dollar gekauft haben. Ausschlaggebend dürfte vor allem der Hype um KI-Coins und die hohe Staking-Rendite sein. Investoren, die ihre $SCOTTY-Token in den Staking Pool einbringen, erhalten dafür eine Rendite, die die von Uniswap weit übertrifft. Die APY variiert dabei mit der Größe des Staking Pools und kann noch sinken, wenn mehr Käufer ihre Token staken, derzeit liegt der Wert aber noch bei 164 %.

(SCOTTY Staking-Übersicht - Quelle: Scotty-Website)

$SCOTTY ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, was Investoren den großen Vorteil bringt, dass der Preis noch von den Entwicklern fix vorgegeben wird, während es nach dem Listing schnell zu einer Kursexplosion kommen kann, bei der der Preis um ein Vielfaches steigt. Auch die Staking-Renditen sind am Anfang noch am höchsten, da noch nicht so viele Token im Pool gebunden sind. Außerdem sind während des Vorverkaufs mehrere Preiserhöhungen geplant, sodass vor allem frühe Käufer hier hohe Renditen erzielen könnten, wenn der $SCOTTY-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen durch die Decke gehen sollte, wie es nach einem erfolgreichen Presale häufig zu beobachten ist. Renditen von tausenden Prozent sind dabei keine Seltenheit.

