News von Trading-Treff.de Eine starke Vorstellung lieferte der DAX in der letzten Woche ab, kann er weiter den DOW schlagen? Und es hat bumm gemacht - Der Rückblick In der letzten Woche sollte der DAX sich nach der negativen Freitagkerze auf Rekordniveau zurück in die Range unter die 17000 bewegen, um dann entweder weiter abzugeben oder "to the Moon" Richtung 17500 abzuheben, letzteres hat er dann auch gemacht. Da die letzte Woche im Schatten der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...