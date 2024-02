Unternehmen: Der Montag, 26. Februar 2024, bringt wichtige Ereignisse in der Unternehmenswelt. Die Bank of Ireland (IRL) und Alcon (CHE) präsentieren ihre Jahreszahlen, während Domino's Pizza (USA), iRobot (USA), Adtran (USA) und Zoom Video Communications (USA) Einblicke in ihre Quartalszahlen geben. Siemens Energy (DEU) lädt zur Hauptversammlung ein.Konjunktur: An diesem Tag werden auch wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Die ...

