Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Welche Bewertung hat die Aktie von BYD gegenwärtig verdient? Das Unternehmen bleibt am Aktienmarkt bei weniger als 22,50 Euro stecken und musste auch am Freitag vor dem Wochenende entsprechend beidrehen. Es ging am Ende um -0,9 % nach unten. Das ist der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil: Analysten gehen noch immer von Kurschancen in Höhe von mehr als [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...