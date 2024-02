Krypto Prognose 2024: Wie weit können Bitcoin, Ethereum und Solana steigen?

2024 dürfte ein extrem gewinnbringendes Jahr für Krypto-Investoren werden. Jahrelang haben Bitcoin-Enthusiasten auf eine Zulassung der Spot Bitcoin ETFs in den USA gehofft, heuer ist es nun dazu gekommen und seit Januar wird das digitale Gold nun auch im großen Stil an der Wall Street gehandelt. Auch das Bitcoin Halving, welches alle 4 Jahre durchgeführt wird und bisher immer eine Rallye nach sich gezogen hat, findet heuer im April statt. Die Zinsen dürften auch im Laufe des Jahres gesenkt werden, sodass die Sterne für Bitcoin, Ethereum und Solana gut stehen, um neue Höchststände zu erreichen. Die Prognosen sind bullish.

Gewinne von tausenden Prozent sind am digitalen Währungsmarkt nichts Neues. Egal ob Meme Coins, die innerhalb weniger Tage um hunderttausende Prozent explodieren, oder Bitcoin, der von ein paar Cent auf 69.000 Dollar gestiegen ist - hier kann das große Geld verdient werden. Natürlich verlieren auch viele Menschen ihr Geld am Kryptomarkt, was aber meist an falschen Entscheidungen liegt und nicht daran, dass die Kurse nicht immer weiter steigen würden. Für Solana, Ethereum und Bitcoin, welche auch im kommenden Bullrun wieder zu den wichtigsten Coins zählen dürften, haben Experten bereits hohe Kursziele ausgesprochen.

Das Kursziel von 100.000 Dollar für Bitcoin ist inzwischen nichts Neues mehr und gehört dabei sogar noch eher zu den konservativen Schätzungen. In bullishen Szenarien wird von bis zu 500.000 Dollar pro Bitcoin bis Ende 2025 gesprochen. Auch Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, soll laut der Einschätzung der meisten Analysten auf 10.000 Dollar steigen.

Unter den 5 größten Kryptowährungen könnte Solana (SOL) die höchsten Gewinne einbringen. Hier erwarten Experten, dass die Marktkapitalisierung auf ein Niveau steigen könnte, die Ethereum im letzten Bullrun erreicht hat. Das würde ein Kursziel von mehr als 1.000 Dollar für SOL bedeuten, was dem 10-fachen des aktuellen Kurses entsprechen würde. Beeindruckende Renditen, die vor allem bei kleineren Kryptowährungen mit niedrigerer Marktkapitalisierung noch häufig übertroffen werden können, wie zum Beispiel Kaspa (KAS) gezeigt hat, der im letzten Jahr um über 2.000 % zugelegt hat. Noch höhere Renditen können Investoren bei ICOs erzielen.

Scotty the AI: 5.000 % Kursanstieg möglich?

ICOs (Initial Coin Offerings) bieten die Möglichkeit, eine Kryptowährung noch vor dem Handelsstart an den Kryptobörsen direkt von den Entwicklern zu kaufen. Wird der jeweilige Coin im Anschluss an den Exchanges gelistet und der Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt, kann der Kurs schnell explodieren. Ethereum hat im ICO 0,30 Dollar gekostet und liegt aktuell bei fast 3.000 Dollar. Natürlich gelingt eine solche Rallye nur den allerwenigsten Coins, aber ein Anstieg um das 50-fache ist durchaus möglich und relativ häufig zu beobachten. Vor allem bei Projekten wie Scotty the AI, die mit Künstlicher Intelligenz und Meme Coins zwei Trendthemen vereinen.

(Scotty the AI Erklärung - Quelle: Scotty-Website)

Scotty the AI überzeugt mit einer eigenen Token-Swap-Funktion und einem Sprachbot, der User über die Blockchain-Technologie, Kryptowährungen und viele weitere Themen aufklärt. Der $SCOTTY-Token ist dabei noch im Presale erhältlich, wobei die hohe Nachfrage in den letzten Tagen darauf hindeutet, dass es hier nach dem Launch zu einer Kursexplosion kommen könnte. Innerhalb kürzester Zeit wurden $SCOTTY-Token im Wert von mehr als 650.000 Dollar verkauft.

Frühe Käufer haben hier noch den großen Vorteil, dass der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird, was denjenigen, die vorher einsteigen, bereits einen Buchgewinn bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen einbringt. Außerdem verfügt $SCOTTY über eine Staking-Funktion, wobei die APY (jährliche Rendite) mit der Größe des Staking Pools variiert und derzeit noch bei mehr als 100 % liegt. Auch wenn diser Wert mit der Zeit noch sinken kann, können vor allem diejenigen, die sich schon früh am Staking Pool beteiligen, hier noch hohe Renditen erzielen.

Meme Kombat: ICO endet bald

Mit Meme Kombat kommt ein weiterer Coin auf den Markt, der Künstliche Intelligenz und Meme Coins auf einer Plattform vereint. Hier entsteht eine Battle-Arena, in der die Charaktere der beliebtesten Meme Coins in KI-generierten Battles gegeneinander antreten, sodass Meme Kombat von der Reichweite der einzelnen Coins profitieren kann. Der ICO der $MK-Token hat bereits über 10 Millionen Dollar eingebracht und endet in wenigen Tagen, sodass Interessenten nicht mehr lange Zeit haben, um vor dem Handelsstart an den Kryptobörsen zum Fixpreis einzusteigen.

(Meme Kombat Website - Quelle: Meme Kombat)

Die erste Battle-Saison, in der bereits Figuren von PEPE, DOGE, SHIB und viele weitere gegeneinander antreten, beginnt, sobald der Vorverkauf endet. Experten rechnen damit, dass die Bekanntheit der Plattform mit dem Start der ersten Kämpfe sprunghaft ansteigt, wodurch auch die Nachfrage nach $MK-Token explodieren dürfte, was zu massiven Kurssteigerungen führen könnte.

