Mit einem kräftigen Anstieg endete für Nemetschek die vergangene Börsenwoche. So sind die Kurse im Vergleich zum Vorwochenschluss um 2,03 Prozent gestiegen. Die Aktie verabschiedete sich an drei der fünf Sitzungen mit Kursanstiegen aus dem Handel. Am Donnerstag vollzog Nemetschek dabei einen regelrechten Höhenflug mit einem Plus von 4,01 Prozent. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye? Die Technik hat sich dadurch massiv verbessert. Weil sich ...

