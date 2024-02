Nicht Ethereum oder Solana - Diese Coins bieten extremes Potenzial

Die Kryptowährungen Ethereum und Solana bieten aktuell angesichts der bevorstehenden Megarallye zwar ein attraktives Kurssteigerungspotenzial im Vergleich zu herkömmlichen Assets, jedoch werden sie nur die wenigsten Anleger reich machen. Sucht man hingegen die renditestärksten Kryptowährungen, so sollte man vor allem zu Beginn in diese investieren. Es gibt viele neue Projekte, aber nur wenige von ihnen konnten so schnell eine bedeutende Reichweite aufbauen wie die Folgenden. Könnten Sie sich verzeihen, zu spät von ihnen gehört zu haben? Dann lesen Sie jetzt diesen Beitrag!

eTukTuk

Umwelt, Klima und Gesundheit spielen eine zunehmende Bedeutung in der heutigen Welt. Nicht ohne Grund werden solche Projekte auch gerne von Regierungen mit Subventionen gefördert. Ein wichtiger Sektor stellt dabei die Elektromobilität dar, weil sie Umwelt, Klima und Gesundheit schonen kann. In diesem Bereich positioniert sich eTukTuk mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell in einer besonders vielversprechenden und unterrepräsentierten Nische.

Denn praktisch alle der insgesamt 270 Mio. TukTuks, die vorwiegend in Entwicklungsländern aufgrund ihres erschwinglichen Preises besonders begehrt sind, werden noch immer mit klassischem Verbrennungsmotor und fossilen Energien betrieben. Diesen Umstand sollen nun die über 5 Jahre optimierten und patentierten eTukTuks lösen, welche sich zudem 78 % günstiger produzieren lassen.

Zudem widmet sich das nachhaltige Projekt dem wachstumsstarken Markt der Elektrofahrzeug-Ladestationen. Hierfür wurde auch eine wichtige Partnerschaft mit der Regierung von Sri Lanka geschlossen, um die Ladeinfrastruktur von unter anderem diesem Lande aufzubauen. Während die E-Fahrzeuge mit 18,2 % pro Jahr wachsen, sind es bei den Ladestationen in Asien sogar 42 % pro Jahr.

Ebenso soll durch die Produktion die Wirtschaft in Entwicklungsländern unterstützt werden. So werden die Fahrzeuge nicht nur regional produziert, sondern die eTukTuks bieten auch Taxi-Fahrer eine gesicherte Einkommensquelle. Über die Gebühreneinnahmen des Ökosystems werden wiederum die Staker finanziert.

Smog

Der Memecoin Smog hat mit seiner geheimnisvollen und mysteriösen Aura schnell viele Memecoin-Fans in seinen Bann gezogen. Denn er verspricht eine exklusive Geheimgesellschaft voller Kryptoexperten, in welche es jedoch nur die "loyalen Auserwählten" schaffen. Um es von einem Anwärter von diesem begehrten Kreis aufgenommen zu werden, müssen jedoch zunächst einige wichtige Aufnahmerituale erfolgreich bestanden werden.

Das Konzept erinnert stark an das Erfolgsmodell de exklusiven und mit Luxusgegenständen vergleichbaren NFTs von Bored Ape Yacht Club, welche ebenfalls einzigartige Zugänge und Zutritt zu besonderen Gemeinschaften ermöglichen. Smog nutzt dabei die Aufnahmerituale geschickt, um mit ihnen gleichzeitig die Aufmerksamkeit und die Rankings auf den entscheidenden Krypto-Websites hochzutreiben.

Diese wurden mithilfe der Gamifizierung spielerisch gestaltet, sodass die Nutzer auch eine hohe Motivation erhalten. Sie werden aber noch einmal mehr durch die großzügigen Belohnungen angetrieben, welche die Unterstützer erhalten. Die Hilfeleistungen sind enorm und es wurden schnell über 200.000 Aufgaben von mehr als 10.000 Anwärtern erfüllt.

Zudem konnte Smog schon am ersten Tag den führenden Solana-Memecoin Bonk schlagen und doppelt so hoch steigen. Aber auch danach legte Smog rasant um 5.063 % zu. Tägliche AirDrops an andere Memecoin-Communitys, 50 % für Marketing und 35 % für AirDrops dürften dem neuen Token nicht nur eine enorme Reichweite bescheren, sondern vermutlich auch die Nachfrage auf neue Höhen treiben.

Meme Kombat

Das berühmte Meme Kombat ist ein Pionier auf dem KI-Markt, da es bahnbrechende künstliche Intelligenz für die Entwicklung von besonders anspruchsvollen Play-to-Earn-Spielen nutzt. Sie sollen sich primär dadurch auszeichnen, dass es immer etwas Neues zu entdecken gibt. Durch seine besondere Tiefe und seinen fesselnden Unterhaltungsreichtum sollen langweilige und monotone Videospiele der Vergangenheit angehören.

Allerdings bieten die KIs nicht nur für die Spieler verführerische Vorteile. Denn auch die Entwickler profitieren von besonders niedrigen Kosten, hoher Effizienz und kreativen Meisterleistungen, mit denen sie leichter skalieren und ihre Wettbewerber abhängen können. Zudem könnte Meme Kombat durch die Pionierstellung einen entscheidenden Entwicklungsvorsprung erlangen.

Zuerst einmal ist ein beeindruckendes Kampfspiel geplant, das an das kultige und weltweit verbreitete Gaming-Franchise Mortal Kombat angelehnt wurde. Im Gegensatz zu diesem bieten sich jedoch die berühmtesten Memecoin-Ikonen legendäre Kämpfe, um über den Play-to-Earn-Mechanismus Belohnungen in Kryptowährungen zu verdienen sowie möglicherweise ihr Hobby zum Beruf zu machen.

Durch die Positionierung im GameFi-Sektor profitiert Meme Kombat nicht nur von der größten Nachfrage des Kryptomarktes, sondern ebenso von einer außerordentlichen Resilienz. Denn selbst in Zeiten von potenzieller Massenarbeitslosigkeit durch KIs oder Pandemien dürfte der Sektor eine konstante Nachfrage erfahren. Zudem ist GameFi aufgrund der einzigartigen Vorteile ein Markt mit besonderem Wachstumspotenzial.

Sponge

Ein Memecoin, der schon im vergangenen Jahr eine enorme Viralität beweisen konnte, ist Sponge. Nicht ohne Grund wurde dieser auch schon in die erste Saison der Memecoin-Kampfarena von Meme Kombat aufgenommen, in welche es nur die berühmtesten Memetoken geschafft haben. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf mehrere Rallyes von bis zu 4.500 % in wenigen Tagen.

Überdies hat Sponge schon Wale wie Justin Sun überzeugt, welches ein Mitbegründer der großen Blockchain von Tron ist. Diese können ein Kryptoprojekt jedoch nicht nur durch ihre hohe Liquidität bereichern. Denn nicht selten fließt so auch die Expertise in das Projekt und die unterstützten Coins können ebenso von dessen Netzwerken profitieren. Dies begünstigt wiederum wichtige Listungen an führenden Kryptobörsen.

Über die Zeit hat sich Sponge kontinuierlich weiterentwickelt und den Nutzen für die Investoren gesteigert. Nachdem raffiniert verlockende Tokenomics und Staking-Renditen von bis zu 909 % den Coins erneut zum Explodieren gebracht und die Liquidität des Memecoin-Marktes wie ein Schwamm aus den sinnlosen Token in sein von Nützlichkeit durchtränktes GameFi-Projekt geleitet hat, konnte Sponge erneut massiv im Kurs steigen.

Bemerkenswert ist auch die Migration auf die Ethereum-Layer-2 Polygon, da somit die Transaktionen wesentlich schneller und preiswerter exekutiert werden können. Dieser Umstand ist vor allem für den P2E-Bereich wichtig, sodass sich Sponge nun im Vergleich zu vielen Wettbewerbern mit seinem GameFi-Ökosystem zukunftssicherer positioniert hat.

Scotty the AI

Künstliche Intelligenzen bringen nicht nur Vorteile, denn durch sie wachsen ebenso die Onlinegefahren exponentiell. Für Internetnutzer bedeutet dies neue und besonders riskante Gefahren, welche beispielswese schnell und unbemerkt das Bankkonto oder die Krypto-Wallet plündern können.

Um mit den zunehmenden Bedrohungen standhalten zu können, entwickelt das ambitionierte Team von Scotty the AI bahnbrechende KI-Sicherheitslösungen. Sie verwenden Big Data und maschinelles Lernen, um sich somit kontinuierlich an die neuen Gefahren anzupassen und den Angreifern zuvorzukommen.

Sie sollen verschiedene Anwendungsfälle abdecken, wie beispielsweise ein personalisierter KI-Chat, welcher die Beratung von ganzen Teams von Sicherheitsexperten ersetzt und immer auf dem aktuellsten Stand ist. Überdies beinhaltet Scotty the AI eine Tauschfunktion für Kryptowährung, die Hackern keinerlei Angriffsfläche bieten soll.

Die Tools konnten bereits von der Öffentlichkeit getestet werden und befinden sich nun in der Optimierungsphase. Somit kann schon bald eine natürliche Nachfrage hinzukommen, welche wiederum den Kurs stützt. Zudem soll das Scottish-Terrier-Meme seinen Platz als ein Markenzeichen für Onlinesicherheit einnehmen.

Aufgrund der Spezialisierung auf das Web3 und somit die Weiterentwicklung des Internets bietet sich für Scotty the AI ein extremes Potenzial. Schließlich gibt es auf diesem an Bedeutung gewinnenden Markt bisher wenig Konkurrenz, was die Sichtbarkeit vergrößert und dem KI-Sicherheitsprojekt einen entscheidenden Entwicklungsvorsprung verleihen kann.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.