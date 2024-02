3 beste Krypto Presales für Investitionen im Jahr 2024

Jedes Jahr entstehen viele neue Krypto-Presale und so kann es für Privatanleger eine Herausforderung darstellen, sich auf diesem überfluteten Markt zurechtzufinden und die Spreu vom Weizen zu trennen. Daher finden Sie im Folgenden eine Auflistung einiger der viralsten und vielversprechendsten Krypto-Presales für das Jahr 2024. Sie zeichnen sich primär durch ein besonders nützliches und einzigartiges Geschäftsmodell sowie eine hohe Nachfrage und hervorragende Perspektive aus. Entdecken Sie nun diese Perlen rechtzeitig vor dem breiten Markt und der bevorstehenden Krypto-Rallye!

Scotty the AI

Viele Web2- und Web3-Nutzer geraten durch immer raffiniertere Betrugsschemen und Hacks in Schwierigkeiten. Dabei nehmen die Onlinegefahren durch die exponentiell wachsenden künstlichen Intelligenzen rasant zu, wie im Falle von Deepfakes. Zudem können die herkömmlichen Banktransaktionen ebenso gehackt werden wie die von Kryptoassets.

Um diesem enormen Gefahrenspektrum angemessen entgegnen zu können, entwickelt das ambitionierte Team von Scotty the AI unterschiedlichste KI-Tools für die jeweiligen Anwendungsgebiete. In diesem Zusammenhang wird das Potenzial von Big Data mit dem maschinellen Lernen verbunden, um den nächsten Schritt der Hacker vorherzusehen.

Dafür trainiert das Team von Scotty the AI seine künstlichen Intelligenzen mit unterschiedlichsten Datenbanken, sodass sie sich in Echtzeit an die neuen Bedrohungen anpassen können. Auf diese Weise kann die Angriffsfläche von Internetnutzern enorm reduziert werden. Dabei soll sich Scotty the AI vorrangig durch seine blitzschnellen Reflexe auszeichnen.

Jetzt in Scotty the AI investieren!

Ein Bestandteil des KI-Sicherheitsökosystems ist der Scotty Chat, welcher den Nutzern eine persönliche Beratung wie von den erfahrensten Onlinesicherheitsexperten ermöglicht, die immer "up to date" sind, womit die KIs sogar Menschen übertreffen können. Somit erhalten Nutzer immer rund um die Uhr eine maßgeschneiderte Beratung.

Zudem gehört zu Scotty the AI der Scotty Swap, welcher eine kompromisslose Sicherheit beim Austausch von Krypto-Vermögenswerten gewähren soll. Denn gerade in diesem Bereich können sich die Hacker nicht selten unbemerkt einschleichen und hohe Summen meist unwiderruflich stehlen.

Insgesamt strebt das Team von Scotty the AI danach, das sympathischen Whitehat-Wachhund-Meme Scotty zu einem Markenzeichen für Onlinesicherheit zu etablieren. Gerade der Web3-Cybersicherheitsbereich steht bisher noch im Vergleich zu anderen Kryptosektoren am Anfang und bietet ein überdurchschnittliches Potenzial, da es die Weiterentwicklung des Internets ist.

Zügig konnte $SCOTTY über 673.427 USD über den Presale einwerben. Denn frühe Anleger profitieren von einer hohen Staking-Rendite von 159 % sowie Vorverkaufsrabatten, die sich in Buchgewinnen von bis zu 100 % äußern.

Jetzt $SCOTTY-Coin kaufen!

Meme Kombat

Bisher steht die Nutzung von künstlichen Intelligenzen im Gaming-Bereich noch völlig am Anfang. Dieser Umstand soll sich nun jedoch mit dem bahnbrechendem Meme Kombat wandeln. Denn es verspricht mit seinen außergewöhnlichen KI-Entwicklertools den Videospielen durch unerschöpfliche Neuheiten eine einzigartige Tiefe sowie fesselnden Erlebnisreichtum zu verleihen, der die Konkurrenz in den Schatten stellt.

Überdies können mit der Unterstützung von solch fortschrittlichen KI-Lösungen auch die Kosten und Zeit für die Entwicklung reduziert sowie die Kreativität und Qualität auf ein neues Niveau gebracht werden. Somit ließe sich das GameFi-Ökosystem wesentlich leichter skalieren, was dem Projekt seinen Wettbewerbern gegenüber einen Entwicklungsvorsprung verschaffen könnte.

Der erste Titel des P2E-Ökosystems ist eine Kampfarena, in der die berühmtesten Memecoin-Stars in legendären Kämpfen um Krypto-Belohnungen ringen. Zu ihnen gehören unter anderem Dogecoin, Shiba Inu, Floki, Sponge und viele weitere. Dies gewährt Meme Kombat ein besonders außergewöhnliches Potenzial, da es die parabolischsten Coins in nur einem Projekt vereint. Durch die Bündelung der Communitys könnte er sich überdurchschnittlich entwickeln.

Jetzt in Meme Kombat investieren!

Meme Kombat vereint zudem einige der attraktivsten Kryptosektoren in nur einem Projekt, wie den aktivsten Bereich GameFi, den bahnbrechenden KI-Markt sowie die viralen und parabolischen Memecoins. Zudem stellt es andere Memetoken durch sein bekanntes Team aus Kryptospezialisten mit langjährigen Erfahrungen und die Sicherheitsüberprüfungen in den Schatten.

Das Spiel wurde schon entwickelt und wird mit der ersten Listung in weniger als 10 Tagen gelauncht. Somit ergibt sich auch schnelle eine natürliche Nachfrage nach dem Coin. Überdies werden einige Due-Diligence-Kriterien von institutionellen Memecoin-Investoren erfüllt, sodass leichter Wale angezogen werden. Zudem empfehlen ihn viele renommierte Kryptowebsites wie Cointelegraph.

Die Staking-Rendite von 96 % pro Jahr hat über 12.858 Investoren angezogen, die 78 % der Coins gestakt haben, was ein optimales Umfeld für Kursexplosionen schafft. Trotz Erreichen des Finanzierungsziels von 10 Mio. USD hat das Team noch eine streng limitierte Anzahl zusätzlicher Coins bereitgestellt.

Jetzt $MK-Coin kaufen!

eTukTuk

Ein weiterer Kandidat der besten Krypto-Presales 2024 ist der von dem patentierten und durch bedeutende Partnerschaften positiv aufgefallenem eTukTuk. Denn es widmet sich auf dem Markt der Elektromobilität einer bisher mangelhaft ausbildeten Nische der TukTuks. Sie sind besonders preiswert und daher in Entwicklungsländern sehr beliebt, wobei der Markt auf insgesamt 270 Mio. Stück weltweit kommt.

Allerdings werden diese bisher in der Regel mit Verbrennungsmotoren betrieben, welche Klima, Umwelt und Gesundheit massiv belasten, wobei der Smog vorwiegend in Großstädten ein Problem ist. Zudem können elektrische TukTuks sogar wesentlich preiswerter produziert werden, was das neue Projekt eTukTuk unter Beweis stellt. Denn seine E-Fahrzeuge sind 78 % günstiger.

Ebenso ist eTukTuk nicht nur eine kühne Vision ohne Substanz. Stattdessen hat das ambitionierte Team seine Technologie über die vergangenen 5 Jahre optimiert und bereits Prototypen hergestellt, bevor sie kürzlich erst den Vorverkauf gestartet haben. Dabei profitiert eTukTuk von dem von Allied Market Research prognostizierte jährliche Wachstum bis 2030 von 18,2 % pro Jahr.

Jetzt in eTukTuk investieren!

Neben den E-Fahrzeugen gehören zu eTukTuk aber auch besonders nachhaltige und nahtlos nutzbare Ladestationen. Diese werden lediglich mit erneuerbaren Energien betrieben, um möglichst klima- und umweltfreundlich zu sein. Zudem sollen sie bis 2028 in Asien jährlich um 42 % wachsen, was somit eine besonders attraktive Chance bietet.

Die Seriosität von eTukTuk wird einmal mehr durch die vielzähligen und bedeutenden Partnerschaften unterstrichen. Zu ihnen gehört beispielsweise die Regierung von Sri Lanka, mit der zusammen die Ladeinfrastruktur des Landes ausgebaut wird.

Teilnehmer des Vorverkaufs können sich besonders attraktive Konditionen sichern. Denn sie erhalten nicht nur einen Rabatt von bis zu 37,5 %, welcher sich wiederum in Buchgewinnen äußert. Zudem wird eine hohe Staking-Rendite in Höhe von 171 % pro Jahr gezahlt. Somit konnte das Projekt schon mehr als 1,36 Mio. USD von Anlegern einwerben.

Jetzt $TUK-Coin kaufen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.