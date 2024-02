DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Wachstum als chancenreiche Anlagestrategie: Novo Nordisk, De.mem, SAP

Frankfurt (pta/25.02.2024/09:00) - An den Aktienmärkten wird häufig zwischen Substanz- und Wachstumsaktien unterschieden. Als Substanzaktien werden Titel bezeichnet, die unter anderem ein niedriges Kurs-Buchwert-Verhältnis aufweisen. Das heißt, der Börsenwert solcher Titel liegt unter oder nur leicht über ihrem inneren Wert. Wachstumsunternehmen (Growth-Aktien) zeichnen sich hingegen dadurch aus, dass sie mit der Zeit ihre Einnahmenströme steigern und höhere Kapitalrenditen abwerfen, als es der aktuelle Buchwert ihrer Aktiva widerspiegelt.

Wachstumsunternehmen bieten in der Regel innovative Produkte oder Dienstleistungen an oder bedienen ein im Trend liegendes Marktsegment mit starkem Wachstumspotential. Wachstumstitel sind zwar - was die Volatilität betrifft - riskanter als Substanzwerte, dafür bieten sie Anlegern aber auch die Chance auf überdurchschnittliche Returns. Dazu eine Vergangenheitsbetrachtung: Während der S&P 500 Growth Index in den zurückliegenden 10 Jahren 245 Prozent hinzugewonnen hat, verbuchte der S&P 500 Value Index im gleichen Zeitraum lediglich ein Plus von 113 Prozent. Im S&P 500 Growth Index enthalten sind so bekannte Technologieriesen wie Microsoft (ISIN: US5949181045), Apple (ISIN: US0378331005), Nvidia (ISIN: US67066G1040) oder Amazon (ISIN: US0231351067). Aber nicht nur in den USA findet man dynamisch wachsende Unternehmen. Interessante Beispiele dafür sind der dänische Insulin-Konzern Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333), der australische Wasseraufbereitungsspezialist De.mem (ISIN: AU000000DEM4) sowie die deutsche Softwareschmiede SAP (ISIN: DE0007164600).

Novo Nordisk macht eine gute Figur

Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Schwerpunkt in der Behandlung von Diabetes, wo es mit einem Weltmarktanteil von rund 33 Prozent federführend ist. Hauptprodukte sind Insuline und sogenannte "Insulinturbos" - bei Diabetes und Fettleibigkeit. Einer breiteren Anlegeschicht bekannt wurde das bei Kopenhagen ansässige Unternehmen durch die Abnehm-Spritze Wegovy. Rund 9,6 Milliarden dänische Kronen (DKR) erlöste Novo Nordisk mit diesem Medikament im vierten Quartal 2023. Das sind 293 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Analysten erwarten, dass die Gesellschaft dank seiner "Schlankmacher-Injektionen" auch in den kommenden Jahren auf Wachstumskurs bleiben wird. Als Problem könnte sich hingegen die hohe Bewertung herausstellen. So heißt es in einer Studie der UBS, dass die Aktie von Novo Nordisk mittlerweile mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,4 gehandelt wird. Das würde einem Aufschlag von 102 Prozent gegenüber dem Sektor entsprechen.

De.mem: Wachstumswert aus Down Under

De.mem ist ein börsennotierter Anbieter (ISIN: AU000000DEM4) für dezentrale innovative membranbasierte Wasseraufbereitungsanlagen und Dienstleistungen mit Hauptsitz in Australien. Dem Unternehmen ist in den vergangenen vier Jahren etwas Außergewöhnliches gelungen: Trotz weltwirtschaftlicher Schocks wie Covid-19 und dem Ukraine-Krieg hat es De.mem geschafft, seine Einnahmen nunmehr schon 19 Quartale in Folge zu steigern (jeweils gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres). Das heißt: Auch in Jahren wie 2020, als die Weltwirtschaft infolge der Pandemie um 3,2 Prozent einbrach, konnte De.mem seine Einnahmen steigern. Der Grund dafür liegt zum einen in der innovativen Membrantechnologie, die den Kunden des Unternehmens hilft, Energie und Kosten zu sparen. Zum anderen hat es De.mem geschafft, aus Einnahmen wiederkehrende Einnahmen zu machen. Im Schlussquartal 2023 konnten die Australier über einen neuen Einnahmenrekord berichten. Demnach legten die Zahlungseingänge um acht Prozent auf rund 7,1 Millionen Australische Dollar (AUD) zu. Das ist der höchste Wert, den das Unternehmen jemals in einem Quartal erzielt hat. Die Hauptzielgruppe der Gesellschaft sind Unternehmen aus den Sektoren Industrie, Bergbau, Lebensmittel und Infrastruktur - also Branchen, in denen Wasser eine Schlüsselkomponente darstellt und in denen die regulativen Anforderungen an eine umweltverträgliche Aufbereitung stark gestiegen sind.

SAP: KI als Wachstumsturbo

SAP (ISIN: DE0007164600) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Unternehmenssoftware. Das Produktangebot umfasst Geschäftsanwendungen für große und mittlere Betriebe sowie Standardlösungen für kleine und mittelgroße Firmen. Das Walldorfer Unternehmen forciert seit geraumer Zeit die Transformation zum Cloudanbieter und setzt verstärkt auf Künstliche Intelligenz. In einer Studie der DZ Bank heißt es: "SAP hat erneut seine Wachstumsambitionen in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld untermauert. Man setzt auf Business KI als Kernthema und richtet seine interne Organisation durch die erneute Restrukturierung darauf aus."

Fidelity Funds - -European Growth Fund A-EUR

Die Fondsmanager des Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR (ISIN: LU0048578792) versuchen, zu attraktiven Kursen in Qualitätsunternehmen zu investieren. Sie ermitteln ihre Anlagekandidaten mit Hilfe verschiedener quantitativer Filter sowie interner Analysen und führen dann ihre eigene Fundamentalanalyse durch. Zu den Qualitätsmerkmalen, nach denen sie Ausschau halten, gehören nachhaltig hohe Kapitalrenditen, die es dem Unternehmen ermöglichen, schneller als seine Wettbewerber zu wachsen und hohe Cashflows zu generieren.

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

