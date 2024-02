Es sind nur noch 3,3 Prozent bis zur magischen Marke von 18.000 DAX-Punkten. Der hiesige Aktienmarkt hat - anders als in den USA - durchaus noch weiteres Potenzial, ist noch nicht überbewertet. In der neuen Woche stehen weitere Quartalsbilanzen im Fokus. Zudem kommen wichtige Inflationszahlen. - Der Wochenausblick. Zum Ausklang einer starken Börsenwoche hat der DAX am Freitag noch ein weiteres Hoch erklommen. Der anhaltende Hype um Künstliche Intelligenz (KI) und starke Quartalszahlen von Nvidia ...

