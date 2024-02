Die großen Indizes in Deutschland und in den USA haben neue Allzeithöhen erreicht. In der neuen Börsenwoche könnte die Rekordlaune der Anleger noch anhalten. Während die Höhepunkte der Berichtssaison in den USA fast komplett vorbei sind, kommen hierzulande noch einige Zahlen. In den letzten Februar-Tagen gibt es auch Neuigkeiten zum Inflations-Geschehen. Zum Ausklang einer starken Börsenwoche hat ...

