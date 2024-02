Die Fokussierung auf Bitcoin u¨berstrahlt derzeit die politisch-gesellschaftliche Dimension des Kryptogelds. In einer Welt der Bru¨che, der u¨bergriffigen Diktaturen, der Deglobalisierung, der brisanten Polarisierung, selbst in traditionsreichen Demokratien - kurz gesagt, inmitten einer Vielzahl von Krisen - gewinnt der Bitcoin an Attraktivität. Denn Bitcoin wird gerade nicht von Staaten und ihren (oft politisch beeinflussten) Zentralbanken ausgegeben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...