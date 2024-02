Dem Brief zum Geschäftsjahr 2024 an die Aktionäre von Berkshire Hathaway stellte Warren Buffett einen sehr persönlichen Nachruf auf seinen Freund, Mentor und Kollegen Charlie Munger voran und würdigte darin die prägenden Rolle Charlie Mungers auf ihn, Warren Buffett, seinen Investmentprozess und für den herausragenden Erfolg von Berkshire Hathaway.Charlie Munger - Der Architekt von Berkshire HathawayCharlie Munger starb am 28. November, nur 33 Tage vor seinem 100. Geburtstag.Obwohl er in Omaha geboren und aufgewachsen ist, verbrachte er 80 % seines Lebens anderswo. ...

