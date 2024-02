News von Trading-Treff.de Eröffnet der DAX auf Allzeithoch oder schleicht er lustlos durch den Tag? Der Versuch einer Prognose. US Börsen treiben den DAX - Der Rückblick In dem letzten Ausblick wurde prognostiziert, daß der DAX durchaus nochmals ein neues Allzeithoch bilden könnte, dann allerdings in die neue Range unter die 17430 zurückkehren sollte, daß hat er, wenn auch einer anderen zeitlichen Abfolge gemacht. Zur Kassaeröffnung gab er bis fast ...

