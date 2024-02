China-Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheimtipps: Jetzt kostenlosen Report herunterladen und mehr erfahren! http://tinyurl.com/yp78prnh Volker Schilling von Greiff capital Management offenbart, wie Cybersicherheit und Datenschutz zu einem zentralen Thema für Unternehmen geworden sind. Angesichts der Unvermeidbarkeit von Cyberangriffen rückt die Notwendigkeit eines robusten Schutzes der IT-Infrastruktur in den Fokus. Milliardenschwere Übernahmen zeigen das enorme Wachstum und die Investitionsbereitschaft in diesem Sektor. Palo Alto Networks sticht mit einem Umsatz von 5,5 Milliarden USD und 13.000 Mitarbeitern als einer der führenden Akteure hervor, obwohl Cybersicherheit in den großen Indizes noch unterrepräsentiert ist. Die Branche zeichnet sich durch hohe Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGVs) und starke Wachstumsraten aus, wobei auch die Volatilität der Aktien beachtet werden muss. Microsoft wird als wichtiger Konkurrent genannt, der ebenfalls auf Cybersicherheitsprodukte setzt. Neben Palo Alto sind Unternehmen wie Fortinet und CrowdStrike erwähnenswert, die jeweils spezifische Sicherheitslösungen anbieten und global agieren. Für Anleger biete der Sektor durch ETFs und spezialisierte Fonds interessante Investitionsmöglichkeiten, so Schilling. Er betont die Bedeutung der Diversifikation und empfiehlt, Cybersicherheit als Beimischung im Portfolio zu betrachten. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung und der steigenden Bedrohung durch Cyberkriminalität, bleibt Cybersicherheit ein vielversprechender, wenn auch volatiler Markt für Börseninvestoren.