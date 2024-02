Wochenausblick - Der Februar neigt sich dem Ende zu

Werbung







Nachdem in der vergangenen Woche einige amerikanische Großunternehmen, wie Coca-Cola und Cisco ihre Zahlen vorlegten, erwarten uns in dieser Woche vermehrt Zahlen aus dem europäischen Bereich. Außerdem dürfen wir uns über einige Berichte zu Einkaufsmanager Indizes freuen.



Montag:



Am Montag dürften bereits am frühen Morgen die Veröffentlichungen der GfK- und NIM-Studien zum Konsumklima in Deutschland von Interesse sein. Weiterhin richtet sich der Blick am Nachmittag in Richtung USA, wenn dort der Bericht zu den Neubauverkäufen im Januar veröffentlicht wird. Zudem veröffentlicht Zoom Video Communications die Zahlen zum abgelaufenen Quartal und Siemens Energy lädt zur virtuellen Hauptversammlung.















Dienstag:



Auch am Dienstag erreichen uns weitere interessante Konjunkturberichte. Darunter beispielsweise der Bericht über das GfK-Verbrauchervertrauen für den März sowie die Februarberichte aus Japan, Frankreich und den USA. Unternehmensseitig legen beispielsweise First Solar und Ebay ihre Quartalszahlen vor und Puma sowie die Münchener Rück veröffentlichen die Jahreszahlen.











Mittwoch:



Zur Wochenmitte dürfen wir uns auf die Jahreshauptversammlung von Apple freuen und es erreicht uns beispielsweise der US-Bericht über den Privatkonsum im 4. Quartal 2023.



Abseits dessen möchten wir auf unser Webinar hinweisen. Dieses Mal mit einer speziellen Veranstaltung, anlässlich des 35. Geburtstages des Optionsscheins. Nicht nur um die Funktionsweise, auch um die Entwicklung und Anwendung des Optionsscheins geht es in unserem kommenden Webinar.







Donnerstag:



Am Vormittag steht die Veröffentlichungen der Verbraucherpreise (vorläufig) in Deutschland und Frankreich auf dem Plan und aus Deutschland erreichen uns zusätzlich die Arbeitslosenzahlen. Zudem veröffentlicht SMA Solar die vorläufigen Jahreszahlen und Nordex legt den Geschäftsbericht vor.











Freitag:



Zum Start in den neuen Monat öffnet auch Daimler Truck seine Bücher (Q4-Zahlen) und Volkswagen legt die Jahreszahlen vor. Vonseiten der Konjunktur erwarten uns einige PMI-Berichte (Einkaufsmanagerindizes) zum verarbeitenden Gewerbe. Darunter neben der Eurozone selbst auch Deutschland, Frankreich, Italien oder die Schweiz. Aus der Eurozone erreichen uns zudem die vorläufigen Verbraucherpreise für den Februar und die Arbeitslosenquote für den Januar. Am Nachmittag veröffentlicht die Uni Michigan den Bericht zum Verbrauchervertrauen.











Das war's schon mit dem Wochenausblick







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden.



