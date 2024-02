© Foto: harshahars/ Pixabay



Volker Schilling von Greiff capital Management erkärt im Interivew, wie Cybersicherheit einem zentralen Thema für Unternehmen geworden ist. Und damit auch für Anleger!Angesichts der Unvermeidbarkeit von Cyberangriffen rückt die Notwendigkeit eines robusten Schutzes der IT-Infrastruktur in den Fokus. Milliardenschwere Übernahmen zeigen das enorme Wachstum und die Investitionsbereitschaft in diesem Sektor. Palo Alto Networks sticht mit einem Umsatz von 5,5 Milliarden US-Dollar und 13.000 Mitarbeitern als einer der führenden Akteure hervor, obwohl Cybersicherheit in den großen Indizes noch unterrepräsentiert ist. Die Branche zeichnet sich durch hohe Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGVs) und starke …