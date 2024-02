Künstliche Intelligenz dominiert den Kryptomarkt: Worldcoin, Fetch.ai und Scotty explodieren

Wer denkt, dass der Hype um künstliche Intelligenz, der seit der Veröffentlichung von ChatGPT ausgebrochen ist, vorbei ist, irrt sich. Zwar war es inzwischen eine Weile ruhig um das Thema, inzwischen gibt es aber auch am Kryptomarkt keinen Weg mehr an KI vorbei. Egal ob Fetch.ai, Worldcoin, SingularityNET oder Scotty the AI - sie alle verzeichnen eine erhöhte Nachfrage und derzeit sieht es nicht danach aus, als würde sich das so bald ändern. Hier könnten auch in naher Zukunft noch Renditen erzielt werden, die den restlichen Markt outperformen.

KI Coins sind die großen Gewinner

Am Wochenende herrscht typischerweise eher wenig Bewegung am Kryptomarkt. Zumindest was die großen Coins wie Bitcoin, Ethereum und Solana angeht. Hier sind meistens am Sonntag Schwankungen von 1 - 3 % zu beobachten. Schaut man sich jedoch unter den Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung die größten Gewinner der letzten 24 Stunden an, zeigt sich schnell ein anderes Bild. Coins, die mit dem Thema künstliche Intelligenz zu tun haben, dominieren den Markt.

(Top Gainer unter den 100 größten Kryptowährungen - Quelle: Coinmarketcap)

Der Worldcoin, der in den letzten Tagen immer wieder durch neue Höchststände auf sich aufmerksam gemacht hat, ist in den letzten 24 Stunden erneut um mehr als 15 % gestiegen und auch SingularityNET (AGIX) legt um mehr als 11 % zu, sodass sich das Wochenplus bereits auf fast 73 % summiert.

Seit ChatGPT mit Sora ein neues Text to Video Tool vorgestellt hat und Nvidia mit starken Zahlen überzeugt hat, sodass auch der Aktienkurs auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist, kennen Investoren kein Halten mehr. Auch Fetch.ai legt in einer Woche um 39 % zu und vor allem Coins, die sich noch nicht unter den Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung befinden, aber mit dem Thema Künstliche Intelligenz zu tun haben, könnten laut einigen Analysten in naher Zukunft extrem hohe Renditen einbringen. Das zeichnet sich inzwischen zum Beispiel auch bei Scotty the AI ($SCOTTY) ab, bei dem die Nachfrage in den letzten Tagen auch explodiert.

Scotty the AI: Der nächste KI-Coin, der um das 50-fache steigt?

Wer rechtzeitig auf Kryptowährungen wie Worldcoin gesetzt hat, konnte sein Kapital inzwischen vervielfachen. Allerdings fragen sich viele Investoren, ob es jetzt nicht schon zu spät ist für einen Einstieg und es zu einer Korrektur kommt, wenn sich der Hype um ChatGPT wieder legt. Das dürfte auch der Grund sein, warum viele Anleger auf den neuen Scotty the AI ($SCOTTY) setzen ,der seine besten Tage erst vor sich haben dürfte. $SCOTTY ist aktuell noch im ICO (Initial Coin Offering) erhältlich, was für Anleger den frühestmöglichen Zeitpunkt bedeutet, um in eine neue Kryptowährung zu investieren. Die Nachfrage explodiert allerdings schon während des Presales, was darauf schließen lässt, dass der Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen durch die Decke gehen kann.

(Scotty the AI-Beschreibung - Quelle: SCOTTY-Website)

Schon während des Presales haben Investoren $SCOTTY-Token im Wert von mehr als 700.000 Dollar innerhalb kürzester Zeit gekauft. $SCOTTY überzeugt neben einer Token-Swap-Funktion, die sekundenschnelle Transfers zu den besten Bedingungen ermöglicht, auch mit einem eigenen Sprachbot. Da sich Scotty the AI als Wachhunder der Blockchain beschreibt, können hier sämtliche Fragen über Kryptowährungen, Cyber Security, Blockchain-Technologie aber auch über allgemeine Themen beantwortet werden.

Die $SCOTTY-Token sind außerdem mit einer Staking-Funktion ausgestattet. Die APY (jährliche Rendite) variiert dabei mit der Größe des Staking Pools. Das bedeutet, dass die Rendite sinkt, wenn mehr Käufer ihre Token staken. Dadurch wird es vor allem für diejenigen, die schon während des Vorverkaufs die Staking-Funktion nutzen, möglich, hohe Gewinne in Form von zusätzlichen Token zu erzielen. Aktuell liegt die APY noch bei 155 %. Auch wenn dieser Wert noch sinkt, kann er sich auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln. Das hat dazu geführt, dass bereits mehr als 81 Millionen Token im Staking Pool gebunden sind.

($SCOTTY Staking-Übersicht - Quelle: SCOTTY-Website)

Wer sich mit Kryptowährungen befasst weiß, dass der Kurs eines Coins nach einem erfolgreichen ICO, wenn das Projekt an den Kryptobörsen gelistet wird, schnell durch die Decke gehen kann. Vor allem, wenn es sich dabei um ein Trendthema handelt. Beim Scotty-Vorverkauf haben Anleger den großen Vorteil, dass der Preis schon während des Preslaes mehrfach angehoben wird, was frühen Käufern bereits einen Buchgewinn einbringt, der nach dem Listing an den Exchanges noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden kann. Bei der aktuellen Nachfrage nach KI-Coins wäre es allerdings auch keine große Überraschung, wenn $SCOTTY nach dem Launch um das 20- bis 50-fache explodieren würde.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.