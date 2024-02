© Foto: Seth Wenig/AP/dpa



Welche ETF-Strategien, welche Märkte und Branchen jetzt bei Investoren gefragt sind, erklärt unser Gastautor Bryan Perry.Der globale ETF-Markt ist stark ins neue Jahr gestartet, ETFGI und Amundi vermeldeten erneut Rekordzuflüsse in den weltweiten ETF-Markt. Das Forschungs- und Beratungsunternehmen ETFGI, das sich mit den Trends im globalen ETF-Ökosystem befasst, bezifferte das in die globale ETF-Branche investierte Vermögen Ende Januar auf fast 12 Billionen US-Dollar. Allein im Januar flossen 136,80 Milliarden US-Dollar in ETFs, das sind die höchsten Nettomittelzuflüsse im Monat Januar seit Beginn der Aufzeichnungen. Gefolgt von 105,59 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 und 85,28 Milliarden …