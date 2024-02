18.000 Punkte im DAX?: Bleiben die Anleger im Kaufrausch oder lassen sie mal Druck ab?

Es stehen weder Zahlen noch Daten auf dem Programm, welche die Märkte stark beeinflussen könnten. Die Rekordjagd dürfte weitergehen. Doch an der Börse kommt es öfter anders als Anleger denken.Der Weg zu neuen Allzeithochs an den Märkten scheint frei zu sein. In der kommenden Woche lässt sich kein Termin finden, der so große Auswirkungen entfalten könnte wie die Zahlen von Nvidia, eine Sitzung der amerikanischen Notenbank oder die Bekanntgabe von Inflationsdaten. Somit könnte es sogar noch leichter weitergehen wie bisher. Wir sehen an der Wall Street ein All Time High nach dem anderen. Der DAX hat auch angefangen, seine Bestmarken permanent weiter in die Höhe zu schrauben und sogar der …

Den vollständigen Artikel lesen ...