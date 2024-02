Halle (ots) -



Es ist bemerkenswert, dass die Nato-Verbündeten so eng zusammengestanden haben und weiter stehen. Deutschland ist der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine nach den USA. Die Ampel-Faktionen einigen sich auf einen weitgehenden Ukraine-Antrag, der sehr umfassende Waffenlieferungen zulässt - aber weil das Wort "Taurus" nicht enthalten ist, der entsprechende Marschflugkörper also nicht beim Namen genannt wird, wird gleich mal wieder die Unfähigkeit der Koalition beschrien. Die Koalition tut mit öffentlichen Streitereien das ihrige, um als Chaotentruppe wahrgenommen zu werden. Auch hier gilt: Mit weniger Gemaule und Selbstmitleid liefe hier nicht nur manches besser. Das, was jetzt schon gelingt, wäre auch besser erkennbar.



